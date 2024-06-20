Ліз Херлі в сукні за $5 тисяч та батьки Міддлтон приєдналися до королівської сім'ї на кінних перегонах. Фото
Кінні перегони в Аскоті - яскрава щорічна подія, яку не пропускають члени королівської родини.
Так, 19-го червня на змаганнях засвітилися королева-консорт Камілла, принц Вільям, принцеса Анна, принц Едвард із дружиною Софі, принцеси Євгенія та Беатріс, їхня мама герцогиня Сара, а ще дочка принцеси Анни Зара.
Завітали на івент і батьки Кейт Міддлтон, Майкл та Керол. До речі, на тещі принца Вільяма була сукня від Self-Portrait, бренду, який любить її старша донька. Коштує плаття Міддлтон-старшої 510 доларів.
А ще спецзапрошення на королівську трибуну отримала акторка Елізабет Херлі - про це свідчив її жовтий бейдж. Між іншим, мереживна мідісукня Ліз від Monique Lhuillier коштує 4995 доларів. Дотрималася зірка й капелюшкового дрескоду перегонів, прикрасивши свою голівку екстравагантним "кошиком".
До речі, кузини, Зара та Беатріс з'явилися на івенті в дуже схожих сукнях із квітковим принтом. Але, як припускає People, це цілком може бути не прикрим співпадінням, а навмисним вчинком, адже членкині королівської родини в такий спосіб демонструють свою єдність.
Нагадаємо, в історію назавжди увійдуть епічні Аскотські перегони 2011-го року: з бійкою "джентльменів" і повією.