Ліз Херлі в сукні за $5 тисяч та батьки Міддлтон приєдналися до королівської сім'ї на кінних перегонах. Фото

Марія Ткаченко 20 червня, 13:00
Королева Камілла та принц Вільям в Аскоті
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Кінні перегони в Аскоті - яскрава щорічна подія, яку не пропускають члени королівської родини.

Так, 19-го червня на змаганнях засвітилися королева-консорт Камілла, принц Вільям, принцеса Анна, принц Едвард із дружиною Софі, принцеси Євгенія та Беатріс, їхня мама герцогиня Сара, а ще дочка принцеси Анни Зара.

Завітали на івент і батьки Кейт Міддлтон, Майкл та Керол. До речі, на тещі принца Вільяма була сукня від Self-Portrait, бренду, який любить її старша донька. Коштує плаття Міддлтон-старшої 510 доларів.


Батьки Кейт Міддлтон

Майкл та Керол Міддлтони в Аскоті

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Теща принца Вільяма

Ідеальний зять стрічає свою тещу так

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Мама Кетрін Міддлтон

Мама Керол влилася в королівську тусу

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А ще спецзапрошення на королівську трибуну отримала акторка Елізабет Херлі - про це свідчив її жовтий бейдж. Між іншим, мереживна мідісукня Ліз від Monique Lhuillier коштує 4995 доларів. Дотрималася зірка й капелюшкового дрескоду перегонів, прикрасивши свою голівку екстравагантним "кошиком".

Акторка Елізабет Херлі

На відміну від представниць королівської родини, Херлі завжди може побалувати себе дорогими лахами, не викликавши засудження широкого загалу

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До речі, кузини, Зара та Беатріс з'явилися на івенті в дуже схожих сукнях із квітковим принтом. Але, як припускає People, це цілком може бути не прикрим співпадінням, а навмисним вчинком, адже членкині королівської родини в такий спосіб демонструють свою єдність.

Зара Тінделл та принцеса Беатріс

На Зарі плаття від Anna Mason, яке коштує $1262, а на Беатріс - Zimmerman за $1550

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Принцеса Євгенія Йоркська

Принцеса Євгенія вбралася в сукню-поло від Gabriela Hearst за 1550 доларів, а додала образу грайливості капелюшком із китицею

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Принцеса Беатріс та колишня дружина принца Ендрю

64-річна Сара поборола рак грудей та, нещодавно, рак шкіри

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Британська принцеса Анна

73-річна принцеса Анна, як і належить справжній леді, в рукавичках

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Нагадаємо, в історію назавжди увійдуть епічні Аскотські перегони 2011-го року: з бійкою "джентльменів" і повією.

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Королівська родина принц вільям
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