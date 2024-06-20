Ліз Херлі в сукні за $5 тисяч та батьки Міддлтон приєдналися до королівської сім'ї на кінних перегонах. Фото

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Кінні перегони в Аскоті - яскрава щорічна подія, яку не пропускають члени королівської родини.

Так, 19-го червня на змаганнях засвітилися королева-консорт Камілла, принц Вільям, принцеса Анна, принц Едвард із дружиною Софі, принцеси Євгенія та Беатріс, їхня мама герцогиня Сара, а ще дочка принцеси Анни Зара.

Завітали на івент і батьки Кейт Міддлтон, Майкл та Керол. До речі, на тещі принца Вільяма була сукня від Self-Portrait, бренду, який любить її старша донька. Коштує плаття Міддлтон-старшої 510 доларів.

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Майкл та Керол Міддлтони в Аскоті Фото Getty Images

Ідеальний зять стрічає свою тещу так Фото Getty Images

Мама Керол влилася в королівську тусу Фото Getty Images

А ще спецзапрошення на королівську трибуну отримала акторка Елізабет Херлі - про це свідчив її жовтий бейдж. Між іншим, мереживна мідісукня Ліз від Monique Lhuillier коштує 4995 доларів. Дотрималася зірка й капелюшкового дрескоду перегонів, прикрасивши свою голівку екстравагантним "кошиком".

На відміну від представниць королівської родини, Херлі завжди може побалувати себе дорогими лахами, не викликавши засудження широкого загалу Фото Getty Images

До речі, кузини, Зара та Беатріс з'явилися на івенті в дуже схожих сукнях із квітковим принтом. Але, як припускає People, це цілком може бути не прикрим співпадінням, а навмисним вчинком, адже членкині королівської родини в такий спосіб демонструють свою єдність.

На Зарі плаття від Anna Mason, яке коштує $1262, а на Беатріс - Zimmerman за $1550 Фото Getty Images

Принцеса Євгенія вбралася в сукню-поло від Gabriela Hearst за 1550 доларів, а додала образу грайливості капелюшком із китицею Фото Getty Images

64-річна Сара поборола рак грудей та, нещодавно, рак шкіри Фото Getty Images

73-річна принцеса Анна, як і належить справжній леді, в рукавичках Фото Getty Images

Нагадаємо, в історію назавжди увійдуть епічні Аскотські перегони 2011-го року: з бійкою "джентльменів" і повією.



