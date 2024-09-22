Ліз Херлі в сорочці на голе тіло повигиналася у басейні для глянцевої зйомки. Відео

Фото з Instagram Елізабет Херлі

58-річна британська акторка Елізабет Херлі посвітила принадами для обкладинки відомого глянцю та показала залаштунки фотосесії.

Відео з бекстейджу Херлі опублікувала у своєму Instagram.

На ролику, який опублікувала Ліз, вона стоїть по коліна у басейні без спіднього, прикриваючи оголене тіло лише легкою блакитною сорочкою. Свій "пляжний" образ Херлі доповнила масивним кольє золотого кольору.

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"За лаштунками: зйомка обкладинки Maxim", - написала вона.

Елізабет не соромиться демонструвати свої принади

Акторка попозувала лише в сорочці

Якось Херлі пожартувала з чуток про те, що займалася коханням з принцом Гаррі

Нагадаємо, нещодавно Ліз Херлі посвітила стрункою фігурою у білому бікіні на гойдалці.

Також вона поділилася секретом своєї стрункості та заявила, що не відвідує спортзал.