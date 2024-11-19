Ратаковскі у светрі з величезною дірою блиснула грудьми та приголомшила рельєфним пресом

Тамара Кудрявченко 19 листопада, 13:30

33-річна супермодель Емілі Ратаковскі навіть під час шопінгу виглядає так, ніби вона на подіумі.

У понеділок 18-го листопада Емрата виклала в сторіс фото, на якому продемонструвала вражаючий рельєф живота і трохи блиснула голими грудьми.

Модель ходила по магазинах у червоному светрі з величезною діркою на животі, під яким не було бра.

Емілі Ратаковскі прес

Оце так рельєф!


Крім того, кілька днів тому Ратаковскі виклала кілька знімків з кампейну відомо бренду білизни.

Ратаковскі в спідньому

Модель ніби створена для фото в спідньому

Нагадаємо, наприкінці жовтня з нагоди Геловіну Емілі одягнула сукню-копію культового вбрання Дженніфер Лопес від Versace.

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ратаковскі
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