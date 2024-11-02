Ратаковскі посвітила пишним бюстом у культовій "голій" сукні як у Лопес. Фото
Модель Емілі Ратаковскі, яка полюбляє ділитися пікантним контентом, показалася у культовій "голій" сукні як у Дженніфер Лопес. Цей образ вона приміряла з нагоди Геловіну.
Світлинами вона поділилася в Instagram.
Ратаковскі одягнула невагому напівпрозору сукню від бренду Versace з пальмовим принтом. Це плаття з дуже глибоким декольте та великим розрізом. Під неї модель одягнула лише трусики.
"Всі мрії без обмежень". - підписала вона фото.
Емілі повторила легендарний образ співачки Дженніфер Лопес, у якому зірка з'являлася на червоній доріжці у 2000-х та 2019 році.
Нагадаємо, наприкінці серпня з'явили чутки про роман Емілі Ратаковскі з співаком Шабузі.
Як відомо, якось Емілі влаштувала фотосесію у бікіні посеред Нью-Йорка.
Приєднуйтесь до дискусії