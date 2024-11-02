Ратаковскі посвітила пишним бюстом у культовій "голій" сукні як у Лопес. Фото

Фото з Instagram Емілі Ратаковскі

Модель Емілі Ратаковскі, яка полюбляє ділитися пікантним контентом, показалася у культовій "голій" сукні як у Дженніфер Лопес. Цей образ вона приміряла з нагоди Геловіну.

Світлинами вона поділилася в Instagram.

Ратаковскі одягнула невагому напівпрозору сукню від бренду Versace з пальмовим принтом. Це плаття з дуже глибоким декольте та великим розрізом. Під неї модель одягнула лише трусики.

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"Всі мрії без обмежень". - підписала вона фото.

Модель знає, у яких ракурсах її фігура має неймовірний вигляд

Таке плаття майже не залишає місця для уяви

Здається, навіть зачіска як у Джей Ло

Емілі повторила легендарний образ співачки Дженніфер Лопес, у якому зірка з'являлася на червоній доріжці у 2000-х та 2019 році.

А ось такий вигляд у цій сукні мала Лопес Фото Getty Images

Нагадаємо, наприкінці серпня з'явили чутки про роман Емілі Ратаковскі з співаком Шабузі.

Як відомо, якось Емілі влаштувала фотосесію у бікіні посеред Нью-Йорка.

