На домашньому: Ратаковскі наробила голих селфі у ванні та у ліжку
Модель Емілі Ратаковскі, котра частенько милує око своїх фанів пікантними фото, запостила у Instagram чергову серію.
"Домашня ера", - підписала 33-річна красуня свої селфі "ню" і тепер збирає компліменти від підписників.
Нагадаємо, в серпні поповзли чутки, що Емілі закрутила роман із молодим співаком. Як відомо, він не перший, ким зацікавилася зірка після свого розлучення з чоловіком-зрадником та газлайтером, але надовго полонити її серце поки не вдавалося жодному кавалеру.
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