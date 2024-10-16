На домашньому: Ратаковскі наробила голих селфі у ванні та у ліжку

Марія Ткаченко 16 жовтня, 12:00
Емілі Ратаковскі

Гарячі фото у мінімумі одягу - фішка пустунки Емілі Ратаковскі

Фото з Instagram Ратаковскі

Модель Емілі Ратаковскі, котра частенько милує око своїх фанів пікантними фото, запостила у Instagram чергову серію.

"Домашня ера", - підписала 33-річна красуня свої селфі "ню" і тепер збирає компліменти від підписників.

Гола Емілі Ратаковскі

Оголена модель помилувалася собою в дзеркалі та дала помилуватися іншим


Емілі Ратаковскі в ліжку

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Модель Емілі Ратаковскі

Красуня наробила постільних селфі

Фігура Емілі Ратаковскі

Емілі не приховує, що стикалася з бодішеймінгом через свою худорлявість

Селфі Емілі Ратаковскі

Коли ти вже прокинулася, але сил вставати з ліжечка поки нема...

Нагадаємо, в серпні поповзли чутки, що Емілі закрутила роман із молодим співаком. Як відомо, він не перший, ким зацікавилася зірка після свого розлучення з чоловіком-зрадником та газлайтером, але надовго полонити її серце поки не вдавалося жодному кавалеру.

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Модель ратаковскі
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