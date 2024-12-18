Ратаковскі у червоному міні попозувала на драбині в образі сексі-Санти

фото з Instagram

33-річна супермодель Емілі Ратаковскі з глибоким декольте і келихом показала, як минув її грудень.

У своєму Instagram вона закарбувала підготовку до Різдва, стильні аутфіти і затишні алкогольні посиденьки.

"А це лише середина грудня", - підписала фото Ратаковскі.

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Емілі дозволяє собі келих мартіні за вечерею (або замість?)

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Той самий сексі-Санта

Здається не існує речей, яких модель не робила б красиво

Частіше за келихи з коктейлями Ратаковскі міняє хіба що... чоловіків.

Нагадаємо, у 2022-му Емілі розлучилася з батьком свого сина Сильвестра, продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом. Пізніше вона була помічена в компанії різних зіркових чоловіків, останніми серед яких були директор A24 film Ноа Сакко і співак Шабузі.