Ратаковскі у червоному міні попозувала на драбині в образі сексі-Санти

Марія Мельник 18 грудня, 17:45
Ратаковскі у бордо
фото з Instagram

33-річна супермодель Емілі Ратаковскі з глибоким декольте і келихом показала, як минув її грудень.

У своєму Instagram вона закарбувала підготовку до Різдва, стильні аутфіти і затишні алкогольні посиденьки.

"А це лише середина грудня", - підписала фото Ратаковскі.


Емілі Ратаковскі з сином

Прикрашати ялинку Емілі допомагав її 3-річний син Слай

Ратаковскі посвітила різніми луками

Модель розбавила ауфіт речами трендового кольору

Емілі Ратаковскі і Дуа Ліпа

Зухвале фото в компанії Дуа Ліпи

Слай з вушками оленя

Маленький Слай вже обрав святковий костюм

Емілі дозволяє собі келих мартіні за вечерею (або замість?)

Емілі дозволяє собі келих мартіні за вечерею (або замість?)

Так виглядає ялинка у квартирі Емілі

Так виглядає ялинка у квартирі Емілі

Той самий сексі-Санта

Той самий сексі-Санта

Здається не існує речей, яких модель не робила б красиво

Здається не існує речей, яких модель не робила б красиво

Частіше за келихи з коктейлями Ратаковскі міняє хіба що... чоловіків.

Нагадаємо, у 2022-му Емілі розлучилася з батьком свого сина Сильвестра, продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом. Пізніше вона була помічена в компанії різних зіркових чоловіків, останніми серед яких були директор A24 film Ноа Сакко і співак Шабузі.

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