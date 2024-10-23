"Оргазмічний оргазм": Андре Тан порадив, з якими кольорами поєднувати трендовий бордовий цієї осені. Фото
Дизайнер Андре Тан цієї осені не дозволить українцям і українкам виглядати похмуро і немодно.
Цього разу зірковий дизайнер порадив, з якими кольорами краще міксувати трендовий відтінок сезону - бордовий.
"Те, що бордовий топ колір цієї осені, ви вже знаєте! А з чим же його поєднувати, щоб виглядати ну вау вау вау?", - заінтригував підписників Андре Тан.
Першим у трендовому списку дизайнера стало поєднання бордового і сірого.
"Це завжди влучше рішення. У будь-яких фактурах і пропорціях ці кольори виглядають так стильно і елегантно, що просто не можу встояти", - каже метр моди.
Дизайнер також порадив комбінувати трендовий колір з коричневим і смарагдовим.
А ще фаворитами Андре Тана стали блакитний і бежевий.
Нагадаємо, раніше Андре Тан радив, які речі у трендовому відтінку слід придбати на осінь.
А ще не так давно ТаблоID взявся розбиратися, які топ-тренди варто відтворити цієї осені, як обрати ідеальний жакет на осінь, а також як підібрати стильну сукню на прохолодний сезон.