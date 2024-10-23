"Оргазмічний оргазм": Андре Тан порадив, з якими кольорами поєднувати трендовий бордовий цієї осені. Фото

Дизайнер Андре Тан цієї осені не дозволить українцям і українкам виглядати похмуро і немодно.

Цього разу зірковий дизайнер порадив, з якими кольорами краще міксувати трендовий відтінок сезону - бордовий.

"Те, що бордовий топ колір цієї осені, ви вже знаєте! А з чим же його поєднувати, щоб виглядати ну вау вау вау?", - заінтригував підписників Андре Тан.

Реклама:

Першим у трендовому списку дизайнера стало поєднання бордового і сірого.

"Це завжди влучше рішення. У будь-яких фактурах і пропорціях ці кольори виглядають так стильно і елегантно, що просто не можу встояти", - каже метр моди.

скрін з відео

Дизайнер також порадив комбінувати трендовий колір з коричневим і смарагдовим.

Приклад, як можна гармонійно поєднати кольори у луках

А ще фаворитами Андре Тана стали блакитний і бежевий.

До речі, в якості блакитного дизайнер радить обирати денім і називає це поєднання "оргазмічним оргазмом"

Раніше ТаблоID також запропонував, як синтезувати з винним бежевий і блакитні кольори

Нагадаємо, раніше Андре Тан радив, які речі у трендовому відтінку слід придбати на осінь.

А ще не так давно ТаблоID взявся розбиратися, які топ-тренди варто відтворити цієї осені, як обрати ідеальний жакет на осінь, а також як підібрати стильну сукню на прохолодний сезон.