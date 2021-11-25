"Це моє тіло, чорт забирай": розгнівана Ратаковскі відповіла на критику своєї худизни

Американська модель Емілі Ратаковскі збурила мережу своїми фото з модного заходу CFDA Fashion Awards. 30-річна красуня, яка лише в березні народила первістка, надягла куценьку кофтину та спідницю, оголивши живіт.

Як зізналася Емілі, вона вагалася, чи постити світлини в Instagram, бо очікувала суперечливої реакції на них. І наче в воду дивилася.

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Чимало підписників наробили компліментів пресу Ратаковскі. Були й смішні коментарі на кшталт "дівчино, твій живіт міцніший за мій пилосос Dyson". Проте декому фізична форма моделі видалася "нездоровою" і навіть навіяла думки про анорексію. Зірці порадили попіклуватися про себе і поїсти.

"...Агов, це моє тіло, чорт забирай, і я не дам втягнути себе в шеймінг! Боже благослови!", - обурилася Емілі в сторіз.

На думку деяких коментаторів, Ратаковскі, якщо вона дійсно виступає за бодіпозитив, не мала би постити таких фото.

"Ти говориш про те, що треба приймати власні тіла, почуватися комфортно у власних тілах тощо... а тоді постиш фото твого ідеального тіла... представляєш таке тіло після вагітності, яке є далеким від реальності для середньостатистичної жінки, і від цього дійсно боляче. Меседж цього посту взагалі не каже ні про прийняття, ні фемінізм. Як ти гадаєш, що подумають юні дівчатка, невпевнені у красі власних тіл, коли побачать цей пост і фото? Ти справді вважаєш, що вчиш їх "любити себе, як би ви не виглядали", чи, може, це радше кажеш їм "дивися, жінка з легкістю може виглядати ось так, а якщо ти так не виглядаєш, то краще не паси задніх", - написали Емілі.

"Як можна оспівувати таке як щось здорове і таке, на чому мо хочемо, щоби виховувалося молоде покоління, вважати, що живіт, який виглядає так, ніби ти не їла тижнями - це прийнятно в суспільстві? Це виглядає дуже нездоровим, і це не той стиль життя, який будь-кому варто наслідувати", - зазначив підписник.

Нагадаємо, раніше Емілі вже намагалися соромити за те, що вона дуже часто показується голяка. Сама ж модель вважає це "феміністичним меседжем".

Як відомо, актриса Ольга Куриленко свого часу розповідала про бодішеймінг, із яким вона, від природи схильна до худизни жінка, постійно стикається. Що це таке, знає по собі й телеведуча Олена-Крістіна Лебідь.

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