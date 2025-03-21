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Футболіст Миколенко з коханою повідомили про народження доньки. Відео

Марія Мельник - 21 березня, 09:35
Миколенко з ще вагітною дружиною
фото з Instagram

Захисник англійського "Евертона" та національної збірної України Віталій Миколенко та його кохана Вікторія Ассорова 21-го березня святкують перший місяць новонародженої доньки.

З нагоди свята новоспечені батьки, які не оголошували про день народження дівчинки, замилували першим відео з нею.

"Перший місяць батьківства", - підписала відео Вікторія.


Новонароджена донька Миколенка

Батьки не оголошували ім'я доньки

скрін з відер

Нагадаємо, у грудні Віталій і Вікторія показали знімок УЗД на той момент майбутньої дитини, однак не казали, коли саме плануються пологи.

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