"Моя найкраща пригода в житті": POSITIFF привітав Сахневич із 35-річчям, а вона розповіла про здійснення своїх мрій

Дружина репера POSITIFF, танцівниця Юлія Сахневич, отримала від коханого теплі слова привітання з нагоди свого дня народження.

26 лютого новоспечена мама святкує своє 35-річчя.

Олексій Завгородній (справжнє ім'я артиста) опублікував в Instagram чорно-біле фото, на якому Юлія сидить у нього на колінах. Щаслива парочка усміхається, дивлячись один на одного. У підписі артист зізнався в почуттях до обраниці.

До речі, Позитиву також 35 років Фото з Instagram

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"Моя Ю! Ти моя мрія, яка здійснилась, моя команда і найкраща пригода в житті! Бери мене й доню за руки — разом підкоримо ще багато вершин. Обіцяю бути поруч, тримати міцно і ніколи не підвести. З Днем Народження, Юлькін! Люблю безмежно", — зворушливо написав POSITIFF.

Іменинниця також показала нові фотографії та поміркувала, як для неї пройшов цей рік. Вона згадала нові виклики, які здолала, і пораділа здійсненим бажанням.

Для святкової зйомки Юля вбралась у рожеву сорочку з рюшами й джинси Фото з Instagram

"Привіт мої 35. Цей рік став особливим, бо змінилося все — мій світ перевернувся з ніг на голову… Новий етап — бути мамою. І знаєте, мрії дійсно здійснюються, якщо їх правильно формувати і щиро відправляти у Всесвіт.

Я завжди вірю, що потрібно не боятися бажати чогось великого та нового… Тож моя порада — формуйте своє бажання чітко, відчувайте його серцем і розумом, і нехай Всесвіт вас почує", — поділилась своїми думками Сахневич.

Сахневич полюбляє ніжні фотосесії та жіночні образи

Танцівниця не вперше підкреслює зону декольте

Як відомо, Позитив з дружиною три роки приховували свої стосунки, але з часом почали розповідати про своє спільне життя. Влітку 2024 пара зізналась, що вже давно одружилась та показала фото з каблучками. Наприкінці грудня того ж року закохані вперше стали батьками. У них народилась донечка Марія. Нещодавно Олексій і Юлія вітали дівчинку з місяцем життя.