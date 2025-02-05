Татарінцева поділилася простим рецептом ніжних котлет для всієї сім'ї. Відео

Котлети з індички, кабачка та броколі гімнастка приготувала у декількох варіантах Фото з Instagram

Гімнастка Наталія Татарінцева, дружина відомого українського хореографа Євгена Кота, потішила підписників корисним і смачним рецептом домашніх котлет.

Для цієї страви необхідно підготувати такі інгредієнти: 1 кг фаршу з гуляша індика, 2 яйця, 100 г сирого кабачка, 100 г вареної цвітної капусти і 100 г вареного броколі.

Для дорослих 34-річна спортсменка рекомендує додати сіль та спеції на смак.

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Усі інгредієнти Наталія перемішала блендером Скрін з Instagram

"Чому я раніше не готувала такі ніжні котлетки? Ми з чоловіком прям напали на них", — зізнається зіркова мама.

Наталія запропонувала декілька варіантів приготування. Для дітей краще зліпити котлетки розміром із мізинчик та проварити 10 хвилин.

Дорослим варто сформувати котлети більшого розміру та запікати в духовці 25 хвилин при 180°C, використовуючи трохи олії.

Такий обід підійде дітям і батькам

Як відомо, Наталія та Євген вперше стали батьками минулого літа. У них народилась донька Леля, яку батьки вже встигли привітати з 6 місяцями життя. Попри материнство, гімнастка не забуває про тренування, поєднуючи їх з доглядом за крихіткою.

Зазначимо, що не тільки Татарінцева любить ділитись домашніми рецептами. Нещодавно Анна Сагайдачна розкрила рецепт своїх фірмових яблучних панкейків, а Злата Огнєвіч показала, як приготувати гарбузовий суп.