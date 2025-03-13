"Фантастичні пологи": Пренткович стала мамою втретє і показала фото дочки

Блогери Таня Пренткович і Андрій Гонковський стали батьками вдруге. У них 12-го березня народилася донечка.

Про це щаслива пара повідомила спільним постом в Instagram і показала фото з пологового.

Пренткович одразу похвалилася маленькою всьому світу

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Як відомо, 32-річна Пренткович народжувала в Порто. Для неї дочка стала третьою дитиною. Від першого чоловіка Таня виховує 8-річного сина Івана, а з Гонковським у них є 2-річний син Адам і тепер дочка, ім'я якої поки невідомо.

Таня не стала тримати інтригу і одразу виклала фото себе з новонародженою донечкою

Таня зізналася, що пологи були легкі і навіть приємні

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Нагадаємо, Таня з Андрієм та двома синами виїхали з країни взимку 2024 року. Гонковський перетнув кордон з нагоди майстер-класу в Польщі, але не повернувся. Це викликало скандал в мережі, утім сам блогер заявив, що зрадником себе не вважає.

Родина оселилася в Португалії, де і живе досі.