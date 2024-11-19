"Частина моєї душі": Різатдінова у 1000 день війни згадала дім у Криму та посадила дерево

У 1000 день повномасштабного вторгнення олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова згадала про рідний Крим, який вона втратила 10 років тому.

У своєму Instagram спорстменка виклала фотоспогади, зокрема показала себе в машині у сльозах.

Різатдінова згадала про окупований Крим, в якому народилася, та запевнила, що він знову буде українським

"1000 днів. 1000 днів, коли мільйони українців втратили домівки. Я - одна з них. Мій дім в Криму - це не просто будинок, це частина моєї душі. Але віра в те, що Крим знову буде українським, не згасає", - написала Різатдінова.

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Крім того, цього ж дня, Ганна долучилася до міжнародної акції "16 днів проти насильства", у рамках якої разом з іншими жінками висадила "Алею жіночої сили" в парку "Юність".

Аня висадила дерево на "Алеї жіночої сили"

Актриса Ольга Сумська теж посадила дерево

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Різатдінова з сином Ромою жили спочатку в Болгарії, а потім переїхали до Іспанії. Але в Києві перебував бойфренд спортсменки, з яким врешті вона розійшлася.