Різатдінова у корсетній сукні та з квіткою на шиї відкрила показ на Ukrainian Fashion Week

Гімнастка Ганна Різатдінова показала, як відкривала показ Katerina Rutman на Ukrainian Fashion Week 2025.

У своєму Instagram 31-річна спортсменка продефілювала у чорній сукні і поділилася враженнями.

"По-перше, хочу сказати, що для мене це велика відповідальність. Адреналін можна порівняти з виступом в художній гімнастиці. Скільки праці стоїть за цим, - від режисера до швачки, від стилю до зачіски. Але на самому показі вмикається магія", - розповіла Ганна.

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Нагадаємо, раніше Різатдінова розкривала серкети догляду за обличчям, називала свої табу і згадувала, як витягувала шкіру з жахливого стану.