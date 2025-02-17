Різатдінова у корсетній сукні та з квіткою на шиї відкрила показ на Ukrainian Fashion Week
Гімнастка Ганна Різатдінова показала, як відкривала показ Katerina Rutman на Ukrainian Fashion Week 2025.
У своєму Instagram 31-річна спортсменка продефілювала у чорній сукні і поділилася враженнями.
"По-перше, хочу сказати, що для мене це велика відповідальність. Адреналін можна порівняти з виступом в художній гімнастиці. Скільки праці стоїть за цим, - від режисера до швачки, від стилю до зачіски. Але на самому показі вмикається магія", - розповіла Ганна.
Нагадаємо, раніше Різатдінова розкривала серкети догляду за обличчям, називала свої табу і згадувала, як витягувала шкіру з жахливого стану.
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