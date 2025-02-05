Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

"Тому що так красивіше": Різатдінова показала, яку зачіску зробив їй син

Марія Ткаченко 5 лютого, 15:50
Ганна Різатдінова
Фото Ivan Khodanych

Гімнастка Ганна Різатдінова, яка нещодавно хвалилася успіхами свого сина Романа у спорті, розкрила ще один його талант. 7-річний хлопчик робить мамі зачіски.

"Тепер в мене новий образ", - поділилася Аня в Insta-сторіс.

Гімнастка Різатдінова

Різатдінова та її новий образ

Скріни з Insta-сторіс Різатдінової

Зачіска Різатдінової
Син Різатдінової

Особистий стиліст Ганни, Роман

"Так ходити мамі?", - питає на відео спортсменка в сина, а коли той відповідає ствердно, цікавиться, чому.

"Тому що так красивіше!", - впевнено каже Ромчик.

Син Різатдінової від Онищенка

"Тому що так красивіше!"

Як відомо, батько єдиної дитини Ганни - екснардеп Олександр Онищенко. Вони з Різатдіновою розійшлися в 2019-му. Гімнастка називає сина своїм прізвищем.

Читайте також:

Різатдінова із Chanel похвалилася ошатним сином-першокласником у костюмі

Різатдінова в дзеркальному селфі похвалилася фемілі-луком із сином

"У світі повно дурнів з дипломом": Різатдінова посвітила пружним пресом і пояснила, що помагає звернути гори. Відео

Різатдінова в міні бургунді посвітила ногами для гламурних фото


діти зірок Різатдінова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів