"Тому що так красивіше": Різатдінова показала, яку зачіску зробив їй син

Гімнастка Ганна Різатдінова, яка нещодавно хвалилася успіхами свого сина Романа у спорті, розкрила ще один його талант. 7-річний хлопчик робить мамі зачіски.

"Тепер в мене новий образ", - поділилася Аня в Insta-сторіс.

Різатдінова та її новий образ Скріни з Insta-сторіс Різатдінової

Реклама:

Особистий стиліст Ганни, Роман

"Так ходити мамі?", - питає на відео спортсменка в сина, а коли той відповідає ствердно, цікавиться, чому.

"Тому що так красивіше!", - впевнено каже Ромчик.

"Тому що так красивіше!"

Як відомо, батько єдиної дитини Ганни - екснардеп Олександр Онищенко. Вони з Різатдіновою розійшлися в 2019-му. Гімнастка називає сина своїм прізвищем.



