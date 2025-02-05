"Тому що так красивіше": Різатдінова показала, яку зачіску зробив їй син
Гімнастка Ганна Різатдінова, яка нещодавно хвалилася успіхами свого сина Романа у спорті, розкрила ще один його талант. 7-річний хлопчик робить мамі зачіски.
"Тепер в мене новий образ", - поділилася Аня в Insta-сторіс.
"Так ходити мамі?", - питає на відео спортсменка в сина, а коли той відповідає ствердно, цікавиться, чому.
"Тому що так красивіше!", - впевнено каже Ромчик.
Як відомо, батько єдиної дитини Ганни - екснардеп Олександр Онищенко. Вони з Різатдіновою розійшлися в 2019-му. Гімнастка називає сина своїм прізвищем.
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