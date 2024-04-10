Різатдінова у зухвалому боді продемонструвала розкішне тіло та модельні навички. Відео

Олімпійська призерка з гімнастики Ганна Різатдінова показала бекстейдж нової фотососесії, для якої приміряла два контрастних образи.

Відео з фотосесії спортсменка поділилася у своєму Instagram. Для зйомки вона приміряла боді з колготками, в яких граційно задерла ногу для ефектного кадру. Також перед камерою Ганна з’явилася у витонченому білому луці із заплетеним волоссям.

Cпортсменка посвітила довжелезними ногами скрін з відео

скрін з відео

Реклама:

Різатдінова показалася також у контрастному луці скрін з Instagram

Ганна знялася у новій фотосесії скрін з відео

До речі, Різатдінова полюбляє дивувати фанів ефектними зйомками. Раніше, наприклад, вона демонструвала кадри у купальнику, які зробили під відкритим небом у Барселоні.

Нагадаємо, раніше спортсменка в ексклюзивно для TabloID розповідала про свої б’юті-секрети та догляд за шкірою.