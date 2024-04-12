Різатдінова у мереживному ліфі і шкірі випнула соковитий бюст для "неймовірних фото"
Олімпійська призерка з гімнастики Ганна Різатдінова продовжує підпалювати мережу жіночними сексуальними зйомками.
І якщо раніше Ганна здебільшого хизувалася спортивними досягненнями, то відтепер і модельними навичками.
"Не можу обрати, яке буде моїм фаворитом. Ви за яке фото?", - запитала у підписників Різатдінова.
Як відомо, Ганна не завжди відчувала себе сексуальною і впевненою в собі. Раніше вона розказувала, як через стрес на початку повномасштабного вторгнення зазнала загострення акне, боротьбу з ним та терапію, яка допомогла прибрати запалення по (по всьому тілу).
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