Різатдінова у мереживному ліфі і шкірі випнула соковитий бюст для "неймовірних фото"

Олімпійська призерка з гімнастики Ганна Різатдінова продовжує підпалювати мережу жіночними сексуальними зйомками.

І якщо раніше Ганна здебільшого хизувалася спортивними досягненнями, то відтепер і модельними навичками.

"Не можу обрати, яке буде моїм фаворитом. Ви за яке фото?", - запитала у підписників Різатдінова.

Ганна має якісне красиве тіло завдяки спорту і залюбки ділиться вправами з підписниками фото _serik_serik_

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Цікаво, можливо одного дня Різатдінова змінить діяльність і перейде в фотомоделі?

Окрім спорту Різатдінова ретельно слідкує і за харчуванням. Раніше вона радила пити багато води і показувала рецепт корисного швидкого сніданку



Як відомо, Ганна не завжди відчувала себе сексуальною і впевненою в собі. Раніше вона розказувала, як через стрес на початку повномасштабного вторгнення зазнала загострення акне, боротьбу з ним та терапію, яка допомогла прибрати запалення по (по всьому тілу).