Гайтана вперше за рік показалася з дочкою і чоловіком у мережі. ФОТО

Співачка Гайтана уперше з 18 лютого 2022 року виклала фото себе з 6-річною дочкою та чоловіком у мережу.

Артистка зробила це з нагоди Дня сім'ї 8-го липня.

Де і коли зроблені світлини - Гайтана не уточнила, як і не повідомляла нічого про своє життя протягом повномасштабного вторгнення.

Доньці Гайтани та Алекса, Сапфір-Ніколь 27-го червня виповнилося 6 років

44-річна співачка вперше виклала фото себе за час великої війни

Після 24-го лютого 2022 року Гайтана постила небагато і нічого особистого. Всього лише кілька постів про війну у перші її місяці, а потім зникла з медіапростору.

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До речі, це не перше зникнення артистки з поля зору преси та мережі. Після своєї участі у Євробаченні-2012 вона так само брала тривалий таймаут від уваги.

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