Гайтана показала яскраву дочку на канатній стежці
Співачка Гайтана, контент якої нечасто можна побачити у мережі, запостила фото своєї 7-річної доньки Сапфір-Ніколь.
Дівчина з бантиками та у яскравій куртці усміхнулася за канатними розвагами.
"Можливо, наші діти не знають більше про те, як жити, але вони точно краще вміють відчувати й насолоджуватися ним", - написала мама.
Схоже, що Гайтана разом з Алексом та донькою під час повномасштабної війни живуть у Швейцарії. Про це свідчать нечасті пости подружжя в соцмережах.
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