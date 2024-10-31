Гайтана показала яскраву дочку на канатній стежці

Співачка Гайтана, контент якої нечасто можна побачити у мережі, запостила фото своєї 7-річної доньки Сапфір-Ніколь.

Дівчина з бантиками та у яскравій куртці усміхнулася за канатними розвагами.

"Можливо, наші діти не знають більше про те, як жити, але вони точно краще вміють відчувати й насолоджуватися ним", - написала мама.

Співачка народила доньку від свого чоловіка, саунд-продюсера Алекса Смартома фото з Instagram

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Схоже, що Гайтана разом з Алексом та донькою під час повномасштабної війни живуть у Швейцарії. Про це свідчать нечасті пости подружжя в соцмережах.