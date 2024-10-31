Гайтана показала яскраву дочку на канатній стежці

Марія Мельник 31 жовтня, 18:00

Співачка Гайтана, контент якої нечасто можна побачити у мережі, запостила фото своєї 7-річної доньки Сапфір-Ніколь.

Дівчина з бантиками та у яскравій куртці усміхнулася за канатними розвагами.

"Можливо, наші діти не знають більше про те, як жити, але вони точно краще вміють відчувати й насолоджуватися ним", - написала мама.

Донька Гайтани на канатній доріжці

Співачка народила доньку від свого чоловіка, саунд-продюсера Алекса Смартома

фото з Instagram

Схоже, що Гайтана разом з Алексом та донькою під час повномасштабної війни живуть у Швейцарії. Про це свідчать нечасті пости подружжя в соцмережах.

Читайте також:

"Відтепер я капітан цього корабля": Гайтана оголосила про початок нового етапу

"Нехай любов буде тут": Гайтана похвалилася пишнокосою донею. Фото

"Майже всі мови світу мають скелети у шафі": Гайтана відповіла на критику через допис російською

Гайтана
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів