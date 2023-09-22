Гайтана поділилася рідкісним фото з чоловіком

44-річна співачка Гайтана Ессамі поділилася з шанувальниками рідкісним селфі зі своїм чоловіком, саунд-продюсером Алексом Смартом.

Фото Ессамі опублікувала у своєму Instagram.

Гайтана та Алекс заселфилися на тлі моря та гір. Пара посміхається та виглядає дуже щасливою. На знімку співачка позує у зеленій футболці та темних сонцезахисних окулярах.

Пара виглядає дуже щасливою Фото з Instagram Гайтани

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А от її чоловік поділився фотографією з їхньою спільною 6-річною донькою Сапфір-Ніколь. Продюсер підписаний в Instagram прізвищем своєї зіркової дружини — Ессамі.

Схоже, що Гайтана разом з Алексом та донькою під час повномасштабної війни живуть у Швейцарії. Про це свідчить останній пост продюсера в соцмережах. Він опублікував фото звукозаписувальної студії Powerplay Studios, яка знаходиться у Маурі.

До речі, своє весілля пара зіграла таємно у 2016 році, а вже наступного року зірка повідомила про народження їхньої доньки.

Нагадаємо, Гайтана довгий час не публікувала нічого на своїх сторінках в соцмережах. Тільки в липні цього року співачка поділилася фотографіями своєї родини.

Також зірка мало говорить про війну. Кілька постів на підтримку України вона опублікувала у перші місяці повномасштабного вторгнення, а далі зовсім зникла з соцмереж. А от її чоловік, Алекс Смарт, взагалі не висловлював своєї позиції щодо великої війни.