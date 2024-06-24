"Майже всі мови світу мають скелети у шафі": Гайтана відповіла на критику через допис російською
Співачка Гайтана, яка після початку повномасштабної війни перейшла у своєму Instagram на українську мову, несподівано опублікувала пост, написаний російською.
"Ціную життя і ще більше люблю рідних. Я придбала першу квітку за два з половиною роки... Це повертає мені відчуття домівки. А що вам повертає відчуття домівки?", - поцікавилася співачка.
Допис мовою країни-агресорки від 45-річної артистки прикро вразив багатьох її підписників, які висловилися відповідно у коментарях.
Гайтана відповіла на численні запитання про те, чому повернулася до російської.
"Тому що у мене багато рідних та близьких людей, які спілкуються зі мною різними мовами: українською, російською, німецькою, англійською, французькою... Я люблю, поважаю і обираю людей для себе тільки завдяки їх вчинкам", - зазначила вона.
"Ми не зможемо побудувати безпечний світ, якщо не розкажемо всієї історії. Людей в моїй родині вбивали ті, хто розмовляв різними мовами. В Україні прадіда вбили ті, хто говорив німецькою. В Сербії моїх рідних вбили ті, хто розмовляв англійською. В Конго моїх рідних вбивали ті, хто говорив французькою. В Україні зараз ворог спілкується російською. Майже всі мови світу мають скелети у шафі… Але кожну мить у всьому світі люди продовжують захищати та допомагати розмовляючи усіма мовами. Мене та мою дитину врятувала жінка, яка розмовляє російською, та продовжує допомагати українцям. У її серці величезна й щира любов", - відповіла виконавиця одному з коментаторів.
Наступний пост Гайтана написала українською.
"Друзі. Будь ласка, не сваріться. Нехай мова любові яка йде від наших сердець, допомогає, рятує та об'єднує нас. Люблю вас, мої темпераментні", - запевнила вона.
Нагадаємо, співачка Анастасія Приходько нещодавно висловилася щодо своїх російськомовних шанувальників, закликавши не цькувати, а підтримувати тих, хто поки не зміг перейти на українську. Співачка Світлана Лобода свого часу пояснювала, чому продовжить співати і російською, і українською.
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