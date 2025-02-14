"Катя мене приб'є": Осадча і Горбунов у День закоханих перевірили одне одного на знання своєї лавсторі

Зіркова пара телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов у День закоханих придумали незвичний ентертеймент.

На сторінці в Instagram відоме подружжя запостило відео, де показало, наскільки знають історію свого кохання.

"З Днем всіх закоханих. Зберігайте питання, перевіряйте свого партнера на обізнаність", - йдеться у дописі.

Юрій і Катерина розказали свою версію першої зустрічі.

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"Коли ми зустрілися на знімальному майданчику "Голос діти", це ми зустрілись по-новому", - розповіла Осадча.

На першому питанні відповіді половинок співпали

"Ну ми зустрілися на роботі, а коли вже почали закохуватись одне в одного, це була сцена "Голосу діти", - ідентично відповів телеведучий.

Подружжя спробувало пригадати, які перші подарунки зробили одне одному.

За словами Осадчої, вона подарувала коханому білу сорочку і запонки, а він - срібну прикрасу Tiffany.

А от телеведучий не пригадав таких деталей.

"Я, чесно, цей подарунок не пам'ятаю. Катя мене приб'є", - зізнався Горбунов.

Схоже, після запису відео у подружжя відбулася "прикольна" розмова...

Катерина і Юрій також обговорили чимало цікавих речей, наприклад, про дратівливі звички та перші слова їхніх спільних дітей.

Нагадаємо, у лютому Осадча і Горбунов відсвяткували 8 років у шлюбі. З нагоди свята подружжя розкрило чимало інсайдерських цікавинок.