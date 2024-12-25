Дідух, холодець і вишиванковий фемілі-лук: Осадча показала, як із синами та батьками святкувала Різдво

Тамара Кудрявченко 25 грудня, 09:45
Катерина Осадча вдома

Катя ретельно підготувалася до святкування Різдва вдома

Телеведуча Катерина Осадча відсвяткувала Святий вечір 24-го грудня вдома зі своїми синами та батьками.

Уся родина з нагоди Різдва вбралася у вишиванки, а на столі, прикрашеному дідухом, були холодець, пампухи та кутя.

На фото, якими Катерина поділилася в Instagram, нема її чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова. Можливо, він цього вечора працював або просто не потрапив в об'єктив дружини.


Осадча з родиною на Різдво

Осадча з батьками та молодшими синами святкували Різдво у вишиванках

Син Осадчої і Горбунова Іван

Іван взявся запалювати свічки

Святковий стіл прикрасили дідухом і традиційними стравами

Святковий стіл прикрасили дідухом і традиційними стравами

Мама Катерини Осадчої
Бабуся з наймолодшим онуком
Сини Осадчої і Горбунова
Іван вже готовий до Маланки

Іван вже готовий до Маланки

До речі, кілька днів тому в родині Осадчої було інше свято - 44-річчя шлюбу її батьків, яке вся родина відзначала за сімейним столом.

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Осадча
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