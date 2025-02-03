"Рік за два": Осадча з Горбуновим на честь 8-річчя шлюбу замилували відео-зізнанням про дату одруження
Зіркова пара телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов 3-го лютого святкують річницю шлюбу.
З нагоди 8 років разом подружжя запостило миле відео, де розказало чимало інсайдерських цікавинок.
"Таке враження, що без тебе життя не було", - звернувся до дружини Юрій.
Юрій і Катерина також розповіли, чому вирішили одружитися саме у лютому, а не, наприклад, влітку, що нині є більш популярним у більшості пар.
Цікаво, що на початку відносин закохані шифрувалися і навіть про весілля оголосини постфактум.
Нагадаємо, подружжя виховує двох спільних синів: старшого – Івана, якому незабаром виповниться 8, та молодшого – 3-річного Данила.
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