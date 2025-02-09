"Тепер кайфую від занять": Осадча у короткому топі пояснила, як полюбити спорт. Відео

Телеведуча Катерина Осадча у своєму Instagram розповіла, як полюбити спорт, та показала своє тренування з пілатесу.

"Спорт — не моє! Так я думала раніше, поки не побачила, як моя мама тренується 3 рази на тиждень, і прес мами, і свій. Насправді в мене гарні гени, тому зайве не прилипало в великій кількості, але в мами прес в якийсь момент став кращим і тут настав час X", - написала Катерина.

Осадча показала, як на тренуванні висить догори ногами

Реклама:

За словами Осадчої, аби полюбити спорт, найперше, що потрібно - це знайти свій вид.

"Не обов’язково бігати чи тягати залізо. Танці, йога, плавання – обирай те, що приносить задоволення! Для себе я обрала пілатес і тепер кайфую від занять", - пояснила телеведуча.

Телеведуча має щасливий вигляд на тренуванні з пілатесу

Також важливо мати гарний спортивний одяг та "свого" тренера.

"Коли в дзеркалі собі подобаєшся, ніби все легше виходить і не так кидаються в очі криві рухи. Знайди "свого" тренера. Наприклад, дуже виснажливі тренування — це не моє, якщо тренер наді мною починає знущатися, я знаю, що більше не повернусь", - зазначила Катя.

Скріншот з Instagram Катерини Осадчої

Осадча також каже, що улюблена музика також може стати мотиватором.

"Вмикай улюблену музику – відволікає від того, що болить, складно і більше не можеш. Нагороджуй себе за успіхи! Пройшла 10 тренувань? Нагороди себе чимось "забороненим", але не часто", - підсумувала зірка.

У 1000-й день війни Катерина Осадча саме спортом відганяла від себе тривожні спогади.

Також вона якось посвітила своїм пресом та розповіла про свій досвід цифрового детоксу.