Горбунов показав свою веселу йогу з 6-річним сином. Фото

Телеведучий та продюсер Юрій Горбунов показав, як займається йогою зі своїм сином та розповів, що змусило його повернутися до фізичних навантажень.

Це він продемонстрував у своєму Instagram.

"З останніми новинами, через обстріли і загалом, почуваюся якось не так. Повернувся до улюбленого заняття", - написав Горбунов.

Горбунов показався у позі лотоса

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Він зазначив, що йога для нього не тільки фізичне навантаження, а й спосіб медитації та розслаблення. Також він розповів, що йога допомагає зменшити стрес, поліпшити концентрацію та самопочуття.

Скріншот з Instagram Юрія Горбунова

Також 53-річний Юрій показав, що до його занять приєднався й 6-річний син Іван.

"Іван сьогодні теж вирішив скласти компанію. Правда момент із розслабленням перетворився на момент із суцільних приколів!" - написав телеведучий.

Горбунов заявив, що його корисна не тільки для дорослих, але й для дітей.

"Вона допомагає розвивати силу, гнучкість, і звісно ж відволікати від гаджетів", - додав Юрій.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов показав, як стрибає з синами на дивані.



