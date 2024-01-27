Горбунов показав свою веселу йогу з 6-річним сином. Фото
Телеведучий та продюсер Юрій Горбунов показав, як займається йогою зі своїм сином та розповів, що змусило його повернутися до фізичних навантажень.
Це він продемонстрував у своєму Instagram.
"З останніми новинами, через обстріли і загалом, почуваюся якось не так. Повернувся до улюбленого заняття", - написав Горбунов.
Він зазначив, що йога для нього не тільки фізичне навантаження, а й спосіб медитації та розслаблення. Також він розповів, що йога допомагає зменшити стрес, поліпшити концентрацію та самопочуття.
Також 53-річний Юрій показав, що до його занять приєднався й 6-річний син Іван.
"Іван сьогодні теж вирішив скласти компанію. Правда момент із розслабленням перетворився на момент із суцільних приколів!" - написав телеведучий.
Горбунов заявив, що його корисна не тільки для дорослих, але й для дітей.
"Вона допомагає розвивати силу, гнучкість, і звісно ж відволікати від гаджетів", - додав Юрій.
Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов показав, як стрибає з синами на дивані.
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