Горбунов вперше прокоментував виїзди за кордон на початку війни, скандал навколо "Інгульця" і сварку з Єфросиніною

Продюсер і шоумен Юрій Горбунов розкрив основну (на його думку) причину хейту навколо свого серіалу "СМТ Інгулець".

В інтерв'ю Аліні Доротюк він також розповів, на які гроші живе, чи виїжджав "незаконно" за кордон та прокоментував скандал з Машею Єфросиніною.

У липні цьогоріч від Міністерства культури України з'явилася інформація про розподіл коштів на відродження серіального виробництва. У список проєктів, які перемогли на конкурсі, увійшов і майбутній серіал "СМТ Інгулець" Горбунова, на створення якого він отримав 33 мільйони гривень з держбюджету.

Юрій докладно пояснив, чому отримав так багато хейту з цього приводу.

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"З чого все почалося: в державу надійшли кошти, як ви правильно сказали, "від донорів", які повинні йти тільки на кіно. В даному випадку навіть не на культуру, не на вистави, не на книги, а конкретно на кіно. В сумі 400 млн гривень. Ми повинні пояснити суспільству, що є гроші, які не можуть йти на війну", - розповів продюсер.

Горбунов і його команда шкодують, що не змогли пояснити суспільству, що гроші, виділені на серіал, не можуть піти на щось інше скріншот з відео

"Люди втомилися. Півтора року повномасштабної війни. Відбулося спотворення інформації. Ніхто не читав сценарій. Усі підхопили хейт. Я важко це переживаю. Гроші країн-донорів, які виділяються на культуру (у цьому випадку зайшли гроші безпосередньо на кіно), не можуть іти на війну.

Наш серіал пройшов перевірку. Це велика бюрократична робота. Якщо ці гроші не використовують, вони повертаються до країн-донорів. Щоб зняти серіал (24 серії), потрібно 50–60 днів. У процесі зайнято 100 осіб, ще масовка – 50. У середньому – 200. У цих людей буде зарплата, і вони можуть донатити. Це найголовніше", – заявив Горбунов.

"Було дивно, що гроші пішли не на Держкіно, тому що в Держкіно є абсолюто нормальна схема, як ці гроші повинні розподілятися. Більш того, за умовами Держкіно їх ще й повернути треба в разі успіху. В даному випадку я не знаю, чи вони би поверталися, тому що це грантові гроші.

Але, чому ми думали, іти на цей конкурс чи не іти, тому що права на весь продукт держава забирає, і це не зовсім влаштовує продюсерів. А держава їх забирає, тому що з часом вона, з кількістю показів буде монетизувати цей процес, і ці всі гроші, (в даному випадку наші 33 млн гривень) вони б назад поверталися. Тобто це гроші, які окупаються", - пояснив шоумен.

За словами Юрія, багато людей писали йому, що наразі кіно не на часі (зокрема комедія)

"Мені писали, що кіно не на часі, а я заходжу і дивлюся, що ці люди стоять у рожевому на прем'єрі "Барбі". Серіал "Скажені сусіди", який ми зняли під час війни, – на шостому місці на Netflix", – обурився Горбунов.

"Комедія в ці часи має дуже важливе стратегічне значення. Вона допомагає тобі повернути свій емоційний стан на той рівень, коли ти можеш розібратися, що до чого. Це дуже важливо", - запевнив продюсер.

"Комедія, як правило, не подобається тим, хто себе в ній впізнає", - додав він.

За словами Горбунова, зйомки серіалу ще не стартували:

"Коштів, щоб знімати, поки що немає. Ми їх шукаємо. Може, наступного року почнемо".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація стосовно "незаконного перетину" кордону Горбуновим і його синами на початку війни. Продюсер відповів, чи виїжджав у Молдову та Іспанію та на яких підставах.

"Всі мої виїзди за кордон офіційні, всі вони зафіксовані в моєму паспорті, є всі штампи. Все, що написали ЗМІ, які належать до певної політичної сили, будуть нести офіційну привселюдну відповідальність. Тому що я вже подав заяву у відповідні органи для того, щоби це розслідували. Все", - зазначив Горбунов.

А ще продюсер відповів, на які гроші наразі живе з родиною:

"В нас є зарплатня зараз на роботі, на "1+1", - "Голос", "Сніданок", зарплатня офіційна. Зараз бувають іноді весілля (нещодавно я вів його в Харкові). Люди одружуються, і це твій додатковий заробіток від роботи".

Юрій також відповів, як ставиться до свого кума, продюсера Потапа, та чи спілкується з ним.

"Я йому дякую. Він мій кум, він мій друг. У нас можуть буть різні погляди на все, що завгодно, але ми друзі, ми сусіди. Олексій недаремно став нашим кумом, хресним Івана. Я дуже цьому радий", - зазначив він.

Не оминули і тему сварки з телеведучою Машею Єфросиніною. Після скандалу навколо серіалу Горбунова Маша зробила пост в Instagram, де наголосила, що Юрій "припинив для неї існування у 2021-ому" і попросила від неї "від'є*атися".

"Думаю, що до неї ніхто з цим питанням не до*обувався, це вона сама собі придумала. Це вона вирішила скористатися можливістю. Я не можу говорити про стосунки колег по роботі, це буде некрасиво. Я хочу, щоб це пролунало з перших вуст Маші. Не я ж казав, що ця людина пропала для мене у 2021-ому. Це історія довоєнна. Буде дуже цікаво", - заінтригував Юрій.

Гучний скандал торкнувся не лише Горбунова, а й його дружини, телеведучої Катерини Осадчої та їхніх дітей:

"Хейт перекинувся на неї. Це точно несправедливо, тому що те, що писали на її адресу, адресу моїх дітей... Думаю, якщо Катя прийде до вас, розкаже сама про це".

Продюсер також відповів, чи готовий в разі чого стати на захист країни.

"Я не служив в армії, я ніколи не тримав в руках зброї, але якщо це треба буде зробити, я зроблю це в свої вже 53 роки", - запевнив Юрій.

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