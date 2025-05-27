"Зменшую бухіч": Горова розкрила секрети схуднення і показала улюблену калорійну страву

Марія Мельник - 27 травня, 14:20

Продюсерка Ірина Горова, яка у 2023-му скинула більше 5 кіло, поділилася секретами схуднення. 

У своєму Instagram вона розповіла, яких правил дотримується, щоби не набирати вагу.

"Треба закрити ротика, не їсти виробів з борошна, солодкого. Треба рахувати калорії", - пояснила продюсерка.

Горова показала, як схуднути

До речі, Ірина радить скидати вагу, стоячи у планці


"Насправді, у кожного свій підхід. Тіло не слухається, тому що ти не знайшов якийсь спосіб, який підходить організму. У мене був час, коли я дуже багато кардіо робила і дуже швидко скидала вагу. Потім це перестало працювати. Я зменшила кількість їжі, рахую калорії і намагаюся не їсти солодкого. І зменшую бухіч", - розкрила секрет Ірина.

Горова показала свою улюблену страву

Продюсерка показала і свою улюблену страву - смажену картоплю з цибулею

Горова про секрети схуднення

Якщо хочете бути стрункою як Ірина, скажіть "ні" алкоголю і солодкому

Нагадаємо, раніше Горова показувала ранковий ритуал, який допомагає їй починати день і тримати тіло в тонусі.

Читайте також:

"Люблю безмежно": Горова у день 27-річчя доньки показала їхні спільні фото у стильних луках

"Ну це вау": Горова в топі та лосинах вразила складними йога-позами. Відео

Горова у топі й шортах постояла на руках і показала ранкове селфі без мейку

Ірина Горова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів