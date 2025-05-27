"Зменшую бухіч": Горова розкрила секрети схуднення і показала улюблену калорійну страву

Продюсерка Ірина Горова, яка у 2023-му скинула більше 5 кіло, поділилася секретами схуднення.

У своєму Instagram вона розповіла, яких правил дотримується, щоби не набирати вагу.

"Треба закрити ротика, не їсти виробів з борошна, солодкого. Треба рахувати калорії", - пояснила продюсерка.

До речі, Ірина радить скидати вагу, стоячи у планці

Реклама:

"Насправді, у кожного свій підхід. Тіло не слухається, тому що ти не знайшов якийсь спосіб, який підходить організму. У мене був час, коли я дуже багато кардіо робила і дуже швидко скидала вагу. Потім це перестало працювати. Я зменшила кількість їжі, рахую калорії і намагаюся не їсти солодкого. І зменшую бухіч", - розкрила секрет Ірина.

Продюсерка показала і свою улюблену страву - смажену картоплю з цибулею

Якщо хочете бути стрункою як Ірина, скажіть "ні" алкоголю і солодкому

Нагадаємо, раніше Горова показувала ранковий ритуал, який допомагає їй починати день і тримати тіло в тонусі.