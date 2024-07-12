"Просто красиво": Горова у спортлуці коло басейну показала, з чого починає кожен свій ранок. Відео
Продюсерка Ірина Горова, яка на початку листопада уклала парі з тренеркою Анітою Луценко щодо схуднення, продовжує урізноманітнювати своє спортивне життя.
Цього разу 46-річна Горова показалася за ранковою йогою і перелічила 5 причин, аби нею займатися.
"5 причин, чому я кожен ранок починаю з йоги: Сур'я Намаскар - мій важливий ранковий ритуал, який класно налаштовує на день", - поділилася Горова.
Нагадаємо, раніше Горова показала 7 способів зробити спорт улюбленою звичкою. Закликає до фізичного способу життя і зіркова тренерка Аніта Луценко. Нещодавно Аніта спеціально для Tabloid привідкрила завісу свого життя та поділилася, чим зазвичай харчується разом із донькою, які ранкові ритуали має та що з продуктів точно ніколи не з’явиться в її холодильнику.