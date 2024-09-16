"Люблю безмежно": Горова у день 27-річчя доньки показала їхні спільні фото у стильних луках

Марія Мельник 16 вересня, 15:50
Портретне фото Горової і доньки

Донька Горової зустріла свої 27

фото з instagram

Продюсерка Ірина Горова 16-го вересня привітала з днем народження доньку Наталію.

З нагоди 27-річчя дівчини мама показала її фото з весілля, відпустки та спільні побутові селфі.

"Моя сонячна дівчинка, з днем народження. Люблю тебе безмежно", - написала Ірина.


Горова у весільній сукні

До речі, чоловіка Наталії звати Амір. Подружжя живе у Варшаві

Дівчата люблять стильно виглядати і показувати свої луки

Дівчата люблять стильно виглядати і показувати свої луки

Як відомо, у вересні 2022-го Горова розповіла, що її дочка побралася з коханим у Лівані. У червні цьогоріч Ірина вітала Наталію з весіллям і постила фото зі святкування.

Нагадаємо, 6-го вересня сину Горової і Потапа Андрію виповнилося 16.

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