"Люблю безмежно": Горова у день 27-річчя доньки показала їхні спільні фото у стильних луках
Продюсерка Ірина Горова 16-го вересня привітала з днем народження доньку Наталію.
З нагоди 27-річчя дівчини мама показала її фото з весілля, відпустки та спільні побутові селфі.
"Моя сонячна дівчинка, з днем народження. Люблю тебе безмежно", - написала Ірина.
Як відомо, у вересні 2022-го Горова розповіла, що її дочка побралася з коханим у Лівані. У червні цьогоріч Ірина вітала Наталію з весіллям і постила фото зі святкування.
Нагадаємо, 6-го вересня сину Горової і Потапа Андрію виповнилося 16.
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