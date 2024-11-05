"Ну це вау": Горова в топі та лосинах вразила складними йога-позами. Відео

Тамара Кудрявченко 5 листопада, 14:00
Ірина Горова йога

Йога стала частиною життя Горової

Уже минув рік відтоді, як продюсерка Ірина Горова уклала парі з тренеркою Анітою Луценко, що скине 4 кіло за 8 тижнів. За цей час ексдружина Потапа змінила своє харчування та загалом стала на шлях здорового способу життя з регулярним спортом.

Зокрема, 46-річна Горова вподобала йогу і вже неодноразово ділилася власним прогресом. Так, продюсерка вже вміє робити стійку на руках і не лише.

У своєму Instagram вона виклала відео, де продемонструвала деякі асани, в тому числі і достатньо складні.


Горова в асані

Зробити отаке може далеко не кожен, хто почав займатися йогою

"Ну це вау!", - написала в коментарях донька Ірини, Наталія, яка іноді займається разом із мамою.

Ірина Горова в позі лотоса

Нагадаємо, раніше Горова розповідала ТаблоID про свої б'юті-секрети і табу в догляді.

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