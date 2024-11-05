"Ну це вау": Горова в топі та лосинах вразила складними йога-позами. Відео
Уже минув рік відтоді, як продюсерка Ірина Горова уклала парі з тренеркою Анітою Луценко, що скине 4 кіло за 8 тижнів. За цей час ексдружина Потапа змінила своє харчування та загалом стала на шлях здорового способу життя з регулярним спортом.
Зокрема, 46-річна Горова вподобала йогу і вже неодноразово ділилася власним прогресом. Так, продюсерка вже вміє робити стійку на руках і не лише.
У своєму Instagram вона виклала відео, де продемонструвала деякі асани, в тому числі і достатньо складні.
"Ну це вау!", - написала в коментарях донька Ірини, Наталія, яка іноді займається разом із мамою.
Нагадаємо, раніше Горова розповідала ТаблоID про свої б'юті-секрети і табу в догляді.
"Кохайтеся": Горова привітала дочку з весіллям та показала фото молодят
"Пройшли друге розлучення": Горова про припинення співпраці з Потапом, бездоганну репутацію та складнощі роботи з Дорофєєвою
Помінялися ролями: 16-річний син Потапа і Горової потримав маму на руках задля кумедного фото