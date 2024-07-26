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Гросу облила, роздягла, підманула й полонила злочинця у новому кліпі на свій українізований хіт. Відео

Гросу облила, роздягла, підманула й полонила злочинця у новому кліпі на свій українізований хіт. Відео

Марія Ткаченко 26 липня, 14:00

Співачка Аліна Гросу представила україномовну версію своєї пісні "Малиновые губы", яка має назву, відповідно, "Малинові вуста", та кліп на неї.

Як притаманно це 29-річній артистці, відеоробота має сюжет, який тягне на пригодницький фільм. Зйомки, під режисерським керівництвом самої Аліни, відбувалися на локаціях, де знімалось багато популярних фільмів.

Аліна Гросу

Аліна Гросу запрем'єрила кліп на пісню "Малинові вуста", яку шанувальники вже давно просили українізувати

Фото пресслужби

"Ми знімали в легендарному ресторані Bubba Gump, де знімався фільм "Форрест Гамп" та в одному з найісторичніших пам'ятних готелей Голлівуду. Там любили гостювати Мерилін Монро та Кларк Ґейбл", - похвалилася Гросу.

Співачка Аліна Гросу

У такому місці складно втриматися, щоби трохи не уявити себе Мерилін...

Головну роль у кліпі виконав актор, з яким артистка вже встигла попрацювати на одному майданчику в Голлівуді. Він має українське коріння, але ріс змалечку в Лос-Анджелесі.

Начебто випадково героїня Гросу щедро обливає його білу сорочку червоним вином, що стає приводом для романтичного знайомства. Та виявляється, що насправді вигадлива звабниця працює над розкриттям кримінальної справи, і її мета - заволодіти загадковою сріблястою валізкою молодика.

Новий кліп Аліни Гросу

Кліп-детектив від Гросу

Кадр із кліпу
Фрагмент кліпу Гросу Малинові вуста

Героїня Аліни запропонувала чоловіку запрати його зіпсовану вином сорочку

Відеокліп Гросу

Катюзі по заслузі, справу розкрито

Цікаво, що кліп створювався в рекордно стислий термін. Лише 10 днів пройшло від ідеї до монтажу. Зйомки тривали 2 дні, а монтаж - 22 години.

"Я сподіваюсь, що танцювальні мотиви, позитивний текст та вайб, який несе ця композиція буде підтримувати, відволіче від буденності, даруватиме настрій та навіть лікуватиме", - зазначила Аліна.

Аліна Гросу зняла кліп у США

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Нагадаємо, нещодавно Гросу розповіла історію з власного життя, яка теж варта екранізації: про серійного зрадника, за якого вона мало не вийшла заміж.

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