"Мільйон разів худла та набирала": Гросу розповіла про розлад харчової поведінки та скільки калорій намагається споживати

Співачка Аліна Гросу не приховує, що її струнка фігура - не виграш у генетичній лотереї, а результат чималих зусиль. Зокрема дівчина змушена весь час обмежувати себе у калоріях. Ускладнює зірці завдання те, що вона має розлад харчової поведінки.

Про це 29-річна Аліна розповіла, відповідаючи на запитання підписників у Insta-сторіс.

Аліна розповіла про свій розлад харчової поведінки Фото з Instagram Гросу

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"Ніяк", - віджартувалася артистка на питання, як їй вдається тримати себе в формі.

"Мільйон разів вже худла та набирала. Але стараюсь це робити в міру, тому ви не помічаєте. Тільки нещодавно знайшла баланс в калоріях, що можу постійно бути в одній вазі", - поділилася співачка.

"І КП, і РХП, все є. Це компульсивне переїдання або розлад (харчової) поведінки. Я хоч знаю, скільки мені калорій треба, я вже вивчила. Але я тут вирішила місяць назад посидіти на дієті... Не на дієті, а просто вирішила "зрізати" всю калорійність перед зйомками, перед концертом першим у турі, і я їла всього по 500 калорій в день два тижні. І тут я вирішила з'їсти дитячий сирочок. Ви не уявляєте, я досі мучуся через це, в мене таке отруєння було...", - пожалілася Гросу.

Продукт, без якого Аліна не може жити - це картопля. Також іноді вона "грішить" шоколадом.

Артистка знайшла для себе ідеальну добову норму калорій, але інколи в неї трапляються зриви

"Моє компульсивне переїдання - це коли я з'їдаю в районі 2 тисяч, трішки більше. Тоді я їм абсолютно все, але "ого, боже, 2 тисячі - це кошмар", ось такий деньочок, переїла шоколаду. В інші дні 1400 калорій я з'їдаю. І з моїм зростом, з моїми розмірами, з тим, щоби я втримувала вагу, це для мене ок. Якщо я хочу менше з'їдати - десь відсотків двадцять менше калорійності, і я схудну. Якщо я дуже різко хочу схуднути, то я вже так робити не буду, бо я знаю, чим це все закінчиться", - розповіла вона.

Нагадаємо, нещодавно Гросу зізналася, що побоюється, її пишні груди стануть іще пишнішими.



