Кейт Хадсон показалась із сином, донькою і коханим на рідкісних фото

Американська актриса Кейт Хадсон поділилась теплими сімейними моментами з коханим та дітьми.

45-річна знаменитість показала нову добірку фото Instagram. На перших кадрах видно, як родина проводить час у готелі в Лос-Анджелесі.

Кейт із партнером Денні Фуджикавою і дітьми — 13-річним Бінгемом і 6-річною Роні Роуз розташувалися на диванах навпроти столу. Батьки і малеча разом відпочивали, куштували смаколики й корчили гримаси.

Сім'я перекусила піцою та картоплею фрі фото з Instagram

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На іншому фото Хадсон щасливо попивала коктейлі з Роні у купальниках. Зірка також показала, як її обранець позує поруч з їх єдиною спільною донькою у кафе.

Саме час погрітись під сонечком разом. До речі, після народження доньки Кейт активно займалась у залі та ділилась прогресом схуднення

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"Мамо і тато, ви найкращі батьки у світі. Я люблю вас. Вітаю з Днем Святого Валентина! Від Роні", — написала донька Кейт на милій записці

Нагадаємо, в актори є і старший 21-річний син Райдер Робінсон від першого шлюбу з рок-артистом Крісом Робінсоном. Минулого літа Кейт разом із первістком прибула на модний захід Resort 2025 у Венеції.

Молодшого сина Бінгема вона народила у 2011 році від британського артиста Метта Белламі. А зараз Хадсон знаходиться у стосунках із музикантом Денні Фуджикавою. Саме від нього вона завагітніла омріяною дівчинкою. Вона з'явилась на світ у 2018.