Кейт Хадсон у червоному мереживі та без макіяжу розсілася серед косметики

Американська акторка Кейт Хадсон у своєму Instagram поділилася серією фото, на яких засвітила струнку фігуру.

Зірка фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" показалася в мереживній сорочці, що підкреслила її декольте, та продемонструвала свою колекцію косметики.

"Маніакально макіяжний понеділок", – написала Хадсон під фото.

Знайома багатьом дівчатам ситуація фото з Instagram Кейт Хадсон

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Зірка хоч і в оточенні косметики, проте сама позує без макіяжу фото Instagram Кейт Хадсон

Хадсон показалася в червоній сорочці фото з Instagram Кейт Хадсон

Як відомо, Хадсон частенько полюбляє демонструвати струнке тіло в соцмережах. Над фігурою мама 3-х дітей зазвичай працює у спортзалі, а також займається пілатесом.

Нагадаємо, любов Кейт Хадсон до спорту передалася їй від мами. Легендарна американська актриса Голді Хоун якось демонструвала свій воркаут із пляшками вина.