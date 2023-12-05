Кейт Хадсон у червоному мереживі та без макіяжу розсілася серед косметики

Тетяна Сухачова 5 грудня 2023, 17:20

Американська акторка Кейт Хадсон у своєму Instagram поділилася серією фото, на яких засвітила струнку фігуру.

Зірка фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" показалася в мереживній сорочці, що підкреслила її декольте, та продемонструвала свою колекцію косметики.

"Маніакально макіяжний понеділок", – написала Хадсон під фото.

Знайома багатьом дівчатам ситуація
Знайома багатьом дівчатам ситуація
фото з Instagram Кейт Хадсон

Зірка хоч і в оточенні косметики, проте сама позує без макіяжу

Зірка хоч і в оточенні косметики, проте сама позує без макіяжу

фото Instagram Кейт Хадсон
Хадсон показалася в червоній сорочці

Хадсон показалася в червоній сорочці

фото з Instagram Кейт Хадсон

Як відомо, Хадсон частенько полюбляє демонструвати струнке тіло в соцмережах. Над фігурою мама 3-х дітей зазвичай працює у спортзалі, а також займається пілатесом.

Нагадаємо, любов Кейт Хадсон до спорту передалася їй від мами. Легендарна американська актриса Голді Хоун якось демонструвала свій воркаут із пляшками вина.

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