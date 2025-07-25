"Мені пощастило": Харлан романтичними фото привітала коханого з 38-річчям

Тамара Кудрявченко - 25 липня, 10:45

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан привітала свого нареченого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле з днем народження. 

25-го липня спортсмену виповнилося 38, і кохана присвятила йому романтичний пост у своєму Instagram. 

"З Днем народження, мій коханий💗 Дякую, що зробив мене найщасливішою жінкою. Мені пощастило 🥰. Я безмежно тебе кохаю", - написала Оля і виклала селфі з Луїджі на тлі моря. 

Харлан із нареченим італійцем

Пара заручилася в вересні минулого року


Луїджі Самеле і Ольга Харлан

Про історію кохання Олі та Луїджі ТаблоID вже писав раніше

Нагадаємо, якось 34-річна Ольга розповідала, якою стравою дивувала свого нареченого та яким бачить їхнє весілля. 

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