"Мені пощастило": Харлан романтичними фото привітала коханого з 38-річчям

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан привітала свого нареченого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле з днем народження.

25-го липня спортсмену виповнилося 38, і кохана присвятила йому романтичний пост у своєму Instagram.

"З Днем народження, мій коханий💗 Дякую, що зробив мене найщасливішою жінкою. Мені пощастило 🥰. Я безмежно тебе кохаю", - написала Оля і виклала селфі з Луїджі на тлі моря.

Пара заручилася в вересні минулого року

Про історію кохання Олі та Луїджі ТаблоID вже писав раніше

Нагадаємо, якось 34-річна Ольга розповідала, якою стравою дивувала свого нареченого та яким бачить їхнє весілля.