"Мені пощастило": Харлан романтичними фото привітала коханого з 38-річчям
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан привітала свого нареченого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле з днем народження.
25-го липня спортсмену виповнилося 38, і кохана присвятила йому романтичний пост у своєму Instagram.
"З Днем народження, мій коханий💗 Дякую, що зробив мене найщасливішою жінкою. Мені пощастило 🥰. Я безмежно тебе кохаю", - написала Оля і виклала селфі з Луїджі на тлі моря.
Нагадаємо, якось 34-річна Ольга розповідала, якою стравою дивувала свого нареченого та яким бачить їхнє весілля.
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