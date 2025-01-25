Харлан розповіла, коли та яким буде її весілля з італійцем та якою стравою дивувала його родину

Найтитулованіша спортсменка України, шаблістка Ольга Харлан розповіла про те, як їй живеться на дві країни, чим дивувала італійську родину нареченого, фехтувальника Луїджі Самеле та коли пара планує зіграти весілля.

За словами Ольги, вона вже звикла жити на дві країни.

"Бо вже й Італія для мене - дім. Тому що на період підготовки до Олімпіади ми більшість часу, на жаль, проводили в Італії. Друзі, родина - тут, а ми там. Я туди-сюди мотаюся, ну нормально. Але моє серце завжди з Україною. Я це кажу нареченому: "Ти не зробиш з мене італійку", - сказала спортсменка в інтерв'ю Liga.

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Харлан каже, що вдома з нареченим говорить англійською, проте трохи знає й італійську.

"Вдома поки що спілкуємося англійською. Ну він зі мною інколи італійською, я відповідаю італійською, але потім мене "задовбує", - додала вона.

Напевно, коханому Олі теж треба трохи вчити українську

Фехтувальниця також розповіла, якою українською стравою дивувала родину свого коханого.

"Дивувати італійців - це дуже важко. У них своя кухня і традиції, але я готувала голубці. Їм дуже сподобалося, так. Борщ я не робила, тому що вони не їдять супи так сильно. В родині у Джіджі (так спортсменка ніжно називає коханого) традиція така, а в нього дуже велика родина, от вони на Різдво завжди всі зустрічають, не важливо хто де, вони приїжджають і розповідають свої колядки, ну і, звісно, я теж. Я розповідала українською мовою. Коли ми одружимося, то українські традиції, вони будуть", - зазначила Ольга.

Після весілля у їхній родині буде більше українських традицій, обіцяє Харлан

Харлан запитали, чи планують вони з Луїджі весілля цього року та чи будуть на ньому українські традиції.

"Думаю, так. Найголовніші традиції українського весілля я візьму, але не всі. Мені здається, воно буде більш модернізоване. Ну я б рушник взяла. Я йому якось розповідала, що у нас є традиція, коли наречений миє свекрусі ноги. Ми так сміялися. Але я ще подумаю", - наголосила вона.

Спортсменка не приховує, що весілля не за горами

За словами шаблістки, на даному етапі свого життя вона не бачить поєднання родини та спорту.

"Поки ні. У мене немає дітей поки що, тому я не знаю як це, розумієте? І коли я бачила, як дівчата поверталися (в фехтування, - ред.) після народження дітей, на тренування приходили з дітьми, годували дітей між боями, я сиділа і думала: як це взагалі? Бо коли я тренуюсь, то у мене думки тільки про фехтування. Мені здається, коли з дитиною то це трохи по-іншому", - підсумувала Харлан.

Про свої заручини з Луїджі Самеле Ольга повідомила у вересні минулого року.

Як відомо, Ольга вже була заміжня, її шлюб з колишнім чоловіком протривав всього два роки.