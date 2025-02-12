"Не розмовляли 9 годин": наречений Харлан показав їхні стосунки в кумедних фото

Обранець Харлан підібрав романтичні кадри для своєї публікації Фото Instagram

34-річна фехтувальниця Ольга Харлан, яка є володаркою трьох бронзових і однієї срібної олімпійських медалей, восени минулого року заручилася з коханим, італійцем Луїджі Самеле.

Зі своїм обранцем вона почала зустрічатись ​​у 2018 році. Останнім часом вона відкривала завісу їх особистого життя та навіть тішила фанатів розмовами про весілля. А тепер і сам Луїджі захотів показати рідкісні фото з Ольгою.

У своєму Instagram він опублікував чималу добірку їхніх спільних спогадів. У кадрі парочка з'являлась в аеропорту, ресторанах і в інших пам'ятних місцях.

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Вечірні прогулянки ще більш романтичні

Закохані показали свої спільні подорожі та прогулянки містами. Як відомо, шаблістка любить різні види відпочинку, враховуючи й екстремальні.

Луїджі зазначив, що після цього фото в каньйоні вони не розмовляли 9 годин, а посмішки тут фейкові. Посварилися?

Сподіваємося, не на всіх фото посмішки були награні...

Як повідомив Луїджі, це вони з Олею з останніх сил взялись за фотографування після активної прогулянки

Наречений Харлан також потішив і веселими кадрами, де вони разом корчать гримаси та просто радісно усміхаються.

Помітно, що парочка на одній хвилі

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Цей знімок дуже смішить пару, тому вони не могли його не показати

Нагадаємо, що Ольга і Луїджі були знайомі ще до того, як почали офіційно зустрічатись. Спочатку вони були друзями, але пізніше їх почуття почали розгорятись. Спортсменка також розповідала, що бачить свого нареченого у ролі батька її дитини.