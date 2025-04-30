Хлоя Кардашян у бікіні з вишнями здивувала стрункістю на відпочинку з дітьми. Фото

Реаліті-зірка та бізнесвумен Хлоя Кардашян у пляжному луці показалася в компанії своїх дітей, 7-річної Тру і 2,5-річного Татума на теплих спогадах.

У своєму Instagram 40-річна знаменитість опублікувала фото, на яких позувала у білому бікіні з вишнями, а поруч була її дочка у легкій сукні та з морозивом.

Хлоя вже зазначала, що худла без використання "Оземпіку", чи операцій. Молодша сестра Кардашян вже багато років працює над своїм тілом. Вона тренується о 5:30 ранку п'ять разів на тиждень, пише Daily Mail.

Кардашян засвітила стрункі ноги та плаский живіт Фото Instagram

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Телезірка чотири дні займається у тренажерному залі з тренером, а на п'ятий день обирає між кардіо й пілатесом. Зараз вона важить 59 кілограмів зі зростом 178 сантиментів. Раніше Хлоя стикалася з хейтом через свою вагу та використання фотошопу.

Зірка разом з нащадками відпочили на свіжому повітрі

Засновниця бренду багато часу приділяє своєму тілу, оскільки раніше чула образи у свій бік

Нагадаємо, двох дітей Кардашян виховує від свого колишнього, баскетболіста Трістана Томпсона, з яким розійшлася через його зради. Саме вони стали причиною, чому бізнесвумен народила Тру раніше строку.

Пізніше вона дала шанс Трістанові, але коли вони планували другу дитину стало відомо, що від спортсмена вагітна інша жінка. Їхній син Татум народився шляхом сурогатного материнства влітку 2022-го. Зараз пара не разом.

До речі, Хлоя також бере участь у спокусливих фотосесіях та часто позує топлес. А ще вона любить носити обтислі сукні й оголювати апетитний бюст.