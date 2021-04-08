Хлоя Кардашян після скандалу з невдалим фото пострибала у самих трусах. ВІДЕО

Американська реалітідіва Хлоя Кардашян, котру вже ловили на зловживанні фотошопом, стала героїнею чергового скандалу. В мережі опинилася світлина 36-річної жінки у купальнику, на якій її тіло сильно відрізняється від того, що демонструє шанувальникам у Instagram вона сама.

Хлоя та її команда домоглися, щоби злощасний кадр, необачно оприлюднений одним із асистентів, видалили з Reddit та Twitter, повідомляє ВВС.

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Кардашян вирішила публічно пояснити свою позицію, а для наочності зняла чесне відео, на якому стрибає в самих трусиках.

"Привіт, люди, це я та моє тіло без ретуші та фільтрів. Фотографія, яку запостили минулого тижня, була гарна. Але як у людини, яка все життя має проблеми зі сприйняттям свого тіла, коли хтось фотографує тебе так, що погане освітлення тебе не прикрашає, або не показує твоє тіло таким, яким воно стало завдяки твоїй великій праці над ним - а потім ділиться цим фото зі світом - у тебе має бути повне право просити, щоби це фото не поширювалося - ким би ти не була", - написала Хлоя.

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Зі слів жінки, насмішки, засудження і тиск суспільної думки - це те, що супроводжує її все життя. Її називають "товстою сестрою", "страшнючою сестрою", мовляв, вона підписалася на це, беручи участь у популярному реалітішоу.

"Звісно, я не прошу про співчуття, але я прошу про те, щоби мене визнавали живою людиною", - закликала Кардашян.

"Я люблю хороші фільтри, хороше освітлення, редагування там і сям. Так само, як і наносити мейкап, робити нігті чи надягати підбори, щоби представляти себе світу такою, якою я хочу, щоби мене бачили, і саме так я чинитиму й надалі, не виправдовуючись. Моє тіло, мій образ і те, як я хочу виглядати, чим хочу ділитися - це мій вибір", - наголосила вона.

Кардашян воліє постити такі фото в купальнику

Нагадаємо, Кім Кардашян свого часу скаржилася на те, що її світлини у жовтій пресі навмисне фотошоплять "у гірший бік", додаючи целюліт тощо. Подейкували, кілька років тому зірка пережила нервовий зрив після того, як папараці зняли її на пляжі.

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