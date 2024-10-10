"Відьми не старіють": ексдружина Остапчука з келихом і тортом ефектно увійшла у свої 38. Відео
Нотаріуска-блогерка і друга ексдружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк 10-го жовтня святкує свій день народження.
На честь свята вже 38-річна Христина закарбувала у мережі яскравий перехід на новий етап життя.
"38! Зазвичай за декілька днів до дня народження починаються різні думки, якийсь аналіз, дуже багато думок! Та от сиджу і думаю, що не хочу аналізувати і думати, хочу просто проживати момент і дякувати за все, що маю! А маю я достатньо усього для свого щастя! Тому, як кажуть, політ нормальний, продовжую! І моє улюблене, що кажу собі кожен рік, так це те, що життя - офігенний подарунок, головне не про*бати його!", - написала Горняк.
Блогерка власним прикладом надихає жінок бути елегантними, здоровими і яскравими. Раніше для ТаблоID Горняк розказала про свої секрети догляду за обличчям та порадила кілька фаворитів зі своєї б'юті полички.