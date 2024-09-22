"У неділю можна все": колишня Остапчука наробила гарячих фото у боді
Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та нотаріуска Христина Горняк, яка не має відбою від залицяльників, в Instagram знову потішила підписників гаряченьким контентом.
На фото Христя попозувала у темно-синьому боді, який стилізувала широким паском зі стразами. Свій образ вона доповнила прикрасами та яскраво-червоним манікюром.
"У неділю можна все", - написала вона.
Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк розповіла історію, як до неї на Міконосі підбивав клинці 29-річний хлопець.
Як відомо, Горняк та Остапчук досі не можуть поділити будинок, який побудували у шлюбі. За словами Христини, ділити його через суд вона не хоче, бо на нього накладуть арешт.
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