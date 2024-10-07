"В думках тільки легкість": колишня Остапчука посвітила ніжками у двох стильних луках. Фото

Тетяна Сухачова 7 жовтня, 12:30

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина Горняк поділилася з підписниками в Instagram новим стильним контентом.

В одному з дописів вона продемонструвала трендовий осінній лук із міні та чоботами. А в іншому – показала фрагмент фотосесії у темно-синій сукні та пальчатках.

"Бігти кудись вперед не обертаючись назад… та так, щоб вітер розбурхував моє волосся, а в думках була тільки легкість, тільки мрії і плани, навіть якщо зараз їх так важко будувати", – написала вона під одним з дописом.

Христина Горняк

Стильний осінній лук від Христини

фото з Instagram Христини Горняк

Ексдружина Володимира Остапчука

До речі, нещодавно нотаріуска демонструвала ще один букет, щоправда, в кілька разів більший

фото з Instagram
Христина Остапчук
Блогерка та її розкішні ноги
фото з Instagram
Христина Остапчук

Схоже, скоро на підписників чекатимуть нові кадри у цьому луці

фото з Instagram

До речі, Христина часто демонструє розкішні фотосети. Нещодавно вона попозувала у стильному боді, який підкреслив її струнку фігуру.

Нагадаємо, раніше Горняк демонструвала свої заняття спортом. Вона також розповідала, над якою частиною тіла ще, на її думку, їй треба працювати.

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