"Матір Божа, яка я гарна!": ексдружина Остапчука показала своє тренування і розкрила жартівливий лайфхак
Нотаріуска-блогерка Христина Горняк, яка не приховує, що поки їй не вдавалося привнести спорт у свою рутину, робить чергову рішучу спробу зрештою з ним потоваришувати.
38-річна ексдружина шоумена Володимира Остапчука в Instagram показала, як займається під керівництвом тренерки.
"До речі, мій лайфхак: після тренування всі м'язи в тонусі і набухають гарненько, одразу є рельєф, то ж класно стати перед дзеркалом себе роздивлятися, хвалити і казати: "матір Божа, яка я гарна!!!", - заявила Христина.
"Ну шуткую, шуткую, а то скажете, що пахне самозакоханістью, але, однозначно, класна мотивація, привести м'язи в такий стан на постійній основі!!!", - додала вона.
Загалом же, на думку Христі, не варто весь час шукати у собі якісь недосконалості.
"Завжди можна знайти щось "не так" в своєму тілі... Хтось завжди знайде щось "не так" в твоєму характері. Та тільки я сама є своїм мірилом, своїм компасом і своїм мотиватором... Тому все життя намагаюся відчувати себе, відповідати своїм очікуванням і пишатись собою! Їто і що, і як би було "не так". Все саме так!", - наголосила Горняк.
Нагадаємо, колись Христина розказувала, що через худорлявість її в юності намагалися булити хлопці. Як відомо, нотаріуска жартівливо називає себе "мілфою".
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