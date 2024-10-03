"Матір Божа, яка я гарна!": ексдружина Остапчука показала своє тренування і розкрила жартівливий лайфхак

Нотаріуска-блогерка Христина Горняк, яка не приховує, що поки їй не вдавалося привнести спорт у свою рутину, робить чергову рішучу спробу зрештою з ним потоваришувати.

38-річна ексдружина шоумена Володимира Остапчука в Instagram показала, як займається під керівництвом тренерки.

"До речі, мій лайфхак: після тренування всі м'язи в тонусі і набухають гарненько, одразу є рельєф, то ж класно стати перед дзеркалом себе роздивлятися, хвалити і казати: "матір Божа, яка я гарна!!!", - заявила Христина.

"Ну шуткую, шуткую, а то скажете, що пахне самозакоханістью, але, однозначно, класна мотивація, привести м'язи в такий стан на постійній основі!!!", - додала вона.

Загалом же, на думку Христі, не варто весь час шукати у собі якісь недосконалості.

"Завжди можна знайти щось "не так" в своєму тілі... Хтось завжди знайде щось "не так" в твоєму характері. Та тільки я сама є своїм мірилом, своїм компасом і своїм мотиватором... Тому все життя намагаюся відчувати себе, відповідати своїм очікуванням і пишатись собою! Їто і що, і як би було "не так". Все саме так!", - наголосила Горняк.

Нагадаємо, колись Христина розказувала, що через худорлявість її в юності намагалися булити хлопці. Як відомо, нотаріуска жартівливо називає себе "мілфою".