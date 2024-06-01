SPA замість пляжу: Остапчук у готелі похвалилася тілом в асиметричному купальнику. Фото

Христина показалася в елітному SPA

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина похизувалася фігурою в асиметричному купальнику.

Світлинами вона поділилася в Instagram.

Зараз 37-річна Христина Остапчук перебуває у Львові. Вона показала фото зі SPA-салону.

Реклама:

Для відпочинку блогерка обрала трендовий суцільний купальник чорного кольору з вирізом нижче грудей та на плечі.

"Куку, як не на морі, то хоч у Львові в SPA купальник напялю на себе", - написала нотаріуска.

Блогерка похизувалася своїм тілом у трендовому купальнику. Більше дізнатися про трендові купальники літа 2024 можна тут Фото з Instagram Христини Остапчук

Також вона поділилася кадрами, які зробила на території елітного комплексу відпочинку. На світлинах Христина позує у чорному топі, бежевій спідниці, кардигані у смужку та чорних туфлях на підборах. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.

"Як я кайфую вдома, тут все просто неймовірне!" - додала Остапчук.

Остапчук зараз відпочиває у Львові

Фото з Instagram Христини Остапчук

Нагадаємо, нещодавно Христина Остапчук заінтригувала мережу світлинами з чоловічою рукою на її талії.

Як відомо, раніше у соцмережі розгорілася сварка між Христиною та теперішньої дружиною Остапчука Катериною. Вона посперечалися через інтерв'ю, у якому нотаріуска розповіла про складнощі розподілу майна.