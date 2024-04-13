"Тьоть, отстань": друга та третя дружини Остапчука почубилися у соцмережі

Днями колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина дала інтерв'ю, у якому розповіла про складнощі з розподілом майна. Вочевидь, його подивилася теперішня законна кохана Вови, бізнесвумен Катерина і воно їй не сильно сподобалося.

У своїх Instagram-сторіс жінки Остапчука почали сваритися.

"Тьоть, отстань... Коли закінчаться YouTube-канали, на яких можна розказати одну й ту саму інформацію, доведеться створити свій. Безкоштовна порада, виходить що", - написала Катерина.

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Вона додала, що за 1,5 року жодного разу не присвячувала свої сторіс Христині й поклялася майбутніми дітьми, що навіть не писала поганих слів їй анонімно.

"Скільки б мені всього не писали, як би не намагалися зіштовхнути нас лобами, але я не велася на провокації і мовчала. Але людина вирішила вірити анонімним акаунтам, яким тільки того і треба було, аби ми влаштували публічний цирк. Ну може так простіше переживати, не знаю. Тому тепер будемо сміятися разом", - додала 23-річна дівчина.

Також Катя поділилася скріншотом, на якому підписники пропонують подарувати колишній Остапчука будинок з іграшкового конструктора Lego.

Як відомо, Христина та Володимир після розлучення не можуть поділити будинок під Києвом, який побудували разом у шлюбі.



Своєю чергою Христина зазначила, що, на її думку, є рішення, які не передбачують судової тяганини, а саме: рівність часток. Вона зазначила, що завжди "за" переговори та мирне рішення питань.

"Але коли я піду в суд, то вже ні від якої рівності відходити не буду, і піду я туди коли повернусь додому. Щоб спостерігати за процесом юридично. І навіть якщо подивитись на все це, на мою думку, я дуже гарно і ввічливо сказала в інтерв'ю про свого колишнього, як і про всіх своїх я кажу. Єдине, що не розумію, як і навіщо прописувати в наш дім людей. Щоб що?" - написала колишня.

Вона додала, що лити брудом нікого не збирається, а залишає це "молодому поколінню", натякаючи на Катю.

Христина також обурилася через те, що дружина колишнього назвала її "тьотьою" й наголосила на тому, що Каті не вистачає виховання.

"Виховання або є, або немає... Це я вам як доросла тьотя кажу", - іронічно зазначила вона.

Однак Катерина зазначила, що не називала Христину "старою" й побажала їй "у 40 думати на 40, а не на 25".

Нагадаємо, Володимир Остапчук розлучився з Христиною у жовтні 2022 року.

Цікаво, що дата розлучення Христі й Вови сходиться з датою початку їхніх стосунків з Катею.

Як відомо, Вова і Катя одружилися лише нещодавно.