"Не тому, що пройшла любов із мого боку": Остапчук про причини розлучення з Остапчуком та незгоди щодо розподілу майна

Нотаріуска та блогерка Христина Остапчук зізналася, що причиною їхнього розлучення з шоуменом Володимиром Остапчуком стало не те, що згасло кохання. Принаймні, не її по відношенню до нього.

Чи спілкуються вони з ексом зараз, та чому, на її думку, в них виникли такі складнощі з розподілом майна, 37-річна Христина розказала в програмі "Балючі теми".

Як наголосила Остапчук, їй завжди дуже щастило з чоловіками, але старість вона хоче зустріти з тим, із ким в неї був би "повний match". Поки вона таку людину не зустріла.

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Христина пригадала, чим підкорив її Володимир на початку їхніх стосунків.

"Це однозначно його енергія життя. В нього же є любов до життя, така як у мене, ми в чомусь співпадали, ми дуже одне одного заряджали, це факт. Тобто ресурс був дуже сильний", - зізналася вона.

Загалом відчуття втрати енергії, усвідомлення, що вона перестала бути душею компанії - це для Остапчук завжди є індикатором того, що стосунки, в яких вона перебуває, час закінчувати.

Зі слів Христі, її переїзд до Відня після розриву з Володимиром став способом полегшити собі перехід до нового етапу життя.

Остапчук, якій через життя між Києвом та Віднем довелося поставити на паузу нотаріальну діяльність, розказувала, за які кошти зараз живе

"Чітка зрозумілість того, що я розлучилась, настала десь через 2 місяці після розлучення, десь в грудні. Було так навіть трішки сумно. Сумно стало від того, що я в принципі така людина: якщо я обрала, то я вже йду (до кінця)... Але ще раз нагадую, що я людина, яка свої принципи не змінює, свої якісь базові потреби, і є табу, які я взагалі не сприймаю, наприклад, в стосунках у родині, і я не буду їх терпіти", - наголосила Остапчук.

Як стисло висловилася Христина, причиною краху шлюбу стала певна "ситуація".

"Я за себе можу говорити, я не можу говорити за свого колишнього чоловіка, тому що є моменти, наприклад, коли в річницю шлюбу, наприклад, мій колишній чоловік виставляє річницю нових стосунків... Тобто я не знаю, може, в когось любов і пройшла. Я можу тільки про себе говорити, про свої причини і думки на момент розлучення. Але це не тому, що пройшла любов із мого боку", - запевнила вона.

2021-ий рік, Вова з Христиною в Парижі

Що до поділу спільного будинку під Києвом, то Вова повів себе не так, як обіцяв, зазначила Христина. І вирішити суперечку "за столом", а не в суді, в них поки не виходить. Спілкування між колишніми немає.

"Володимир хотів цей будинок мені подарувати. Він навіть зробив у нотаріуса договір дарування на мене. Я сказала, що ми ж домовлялися, що цей будинок 50/50, не потрібно. Але я вже тепер жалкую, треба було, щоби подарував, а я би зараз це розподілила чесно. Спочатку була (в нього) така думка, потім думка змінилась, що "ні, нічого не буде", - розказала вона.

Остапчук припускає, що в такий спосіб ексчоловік хотів змусити її повернутися.

Дівчина запевняє, що Остапчук хотів подарувати їй дім, а потім чомусь перехотів

Між іншим, виявляється, що питання про автомобіль Range Rover, який Вова подарував Христині, між колишніми теж подіймалося.

"Претендував. Що "давай ділити тоді все разом". Я кажу: "Як? Це ж подарунок. Може, давай тоді ще Cartier ділити навпіл, розрізати?" Це вже теж, я не знаю, якась дивна історія. Тому що коли ми жили, звичайно, таких думок не було. Але як можна дарувати щось і потім казати "давай тоді це ділити як спільне майно"? Навіщо на всю країну тоді робити подарунок такий? Тоді давай казати, що ми купуємо це в спільне набуте майно сімейне", - сказала Остапчук.

Шлюбного договору Остапчуки не укладали. Як пояснила Христина, вона до останнього думала, що в цьому не виникне потреби і не планувала розлучатися.

Блогерка попередила, що якщо справа щодо поділу будинку таки дійде до суду, то вона про це не мовчатиме.

Тим часом чинна дружина Володимира, Катерина поки не горить бажанням жити в заміському будинку

"Тому що зараз, наприклад, мені дивно, що в цей наш спільний будинок він прописав нову свою дружину. В мене вже теж такі були думки "та, хай вже..." Він же його ніколи не продасть, він може в ньому тільки жити. Без мого дозволу він його ніколи законно не продасть", - поділилася вона.

Але, розказала Остапчук, друзі переконали її схаменутися та не віддавати свого, адже вона теж вкладала в той дім гроші.

До речі, в житті Христини було (включно з Вовою) троє чоловіків, які робили їй пропозиції руки та серця, і двом із них вона відповіла "так".

Першим її нареченим був старший від неї на 12 років багатій із Москви, для якого вона була "його королевою в усьому". Ті стосунки Христина, якій тоді було трохи за 20, розірвала, зокрема, через його педантичність у побуті та насмішки над її релігійністю.

Задовго до війни Остапчук навіть встигла трохи пожити у Москві з нареченим, поки не зрозуміла, що це - не її

Цікаві персонажі в її особистому житті вже встигли з'явитися й після розлучення. Так, наприклад, у Instagram вона познайомилася з хлопцем-українцем, який уже багато років живе за кордоном. Після двох тижнів телефонного спілкування залицяльник, іще жодного разу не бачивши її вживу, подарував Остапчук браслет Cartier за понад 5 тисяч доларів.

Зі слів Христини, відтоді в них уже було побачення і зараз вони "поки що" спілкуються як друзі.

Остапчук не приховує, що колись, під тиском суспільства, вона почувалася незручно через те, що чоловіки прагнуть робити їй дорогі подарунки. Але зрештою пропрацювала цей момент і тішиться.

"Навпаки, я думаю, блін, так це ж класно, що я така жінка, якій хочеться подарувати, тому що є, кому не дарують", - пояснила вона.

Щодо ще одних стосунків, що зав'язалися в неї після розлучення, вже у Відні, то Христина усвідомила, що вони обоє з тим чоловіком надто вогняні, а для шлюбу їй потрібен хтось спокійніший

Нагадаємо, Христина розказувала, як бути такою жінкою, якій чоловікам хочеться робити подарунки. Зокрема треба не соромитися видавати їм вішлісти.







