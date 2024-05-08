"Перевірила спільне майно": Остапчук в екстраміні показалася коло їхнього з ексом будинку
Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Христина Остапчук тимчасово повернулася на батьківщину і відразу вирушила на "розвідку".
Христина приїхала подивитися на спільний з ексом дім, який вони почали будувати ще до великої війни (перебуваючи у шлюбі) і досі не можуть поділити.
Остапчук неодноразово запевняла, що вони з Володимиром вклалися у нерухомість 50/50.
"Друга сторона вважає, що мені нічого не потрібно віддавати з цього будинку, і робить там вже ремонт", - казала раніше Остапчук.
Нагадаємо, у червні 2022-го ще на той момент подружжя, Володимир та Христина Остапчуки проводили для шанувальників екскурсію своїм домом, в якому активно робили ремонт. А у жовтні того ж року стало відомо, що Остапчуки офіційно розлучилися.
У червні минулого року Христина наголосила, що не планує відмовлятися від своєї частки дому і натякнула на це новій дружині Володимира, Катерині Остапчук.
А менш ніж за рік Остапчук запросив у дім свою нову дружину Катю, яка ділилася ідеями щодо ремонту у, ймовірно, спільному (за її думкою) з Володимиром житлом.
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