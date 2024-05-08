"Перевірила спільне майно": Остапчук в екстраміні показалася коло їхнього з ексом будинку

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Христина Остапчук тимчасово повернулася на батьківщину і відразу вирушила на "розвідку".

Христина приїхала подивитися на спільний з ексом дім, який вони почали будувати ще до великої війни (перебуваючи у шлюбі) і досі не можуть поділити.

На той момент подружжя бачило своє майбутнє лише в Україні, тому й вирішили добудувати дім навіть попри велику війну скрін з instagram

Остапчук неодноразово запевняла, що вони з Володимиром вклалися у нерухомість 50/50.

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Судячи з фото, схоже, хтось налаштований серйозно

"Друга сторона вважає, що мені нічого не потрібно віддавати з цього будинку, і робить там вже ремонт", - казала раніше Остапчук.

Площа двоповерхового будинку, який розташований в котеджному містечку "Золоче" Київської області, дорівнює 170 квадратних метрів

Нагадаємо, у червні 2022-го ще на той момент подружжя, Володимир та Христина Остапчуки проводили для шанувальників екскурсію своїм домом, в якому активно робили ремонт. А у жовтні того ж року стало відомо, що Остапчуки офіційно розлучилися.

У червні минулого року Христина наголосила, що не планує відмовлятися від своєї частки дому і натякнула на це новій дружині Володимира, Катерині Остапчук.

А менш ніж за рік Остапчук запросив у дім свою нову дружину Катю, яка ділилася ідеями щодо ремонту у, ймовірно, спільному (за її думкою) з Володимиром житлом.