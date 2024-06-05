Остапчук виставила стегно у звабливій сукні та нагадала про силу жінки

Остапчук не припиняє випромінювати енергію

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина любить похизуватися своїми жіночними формами.

Цього разу 37-річна Христина зробила це в елегантній червоній сукні зі звабливим вирізом на нозі і нагадала про силу жінки.

"Сила жінки, та сила в жінці - просто нескінченні, не слід про це забувати, дівчатка!", - запевнила Остапчук.

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Хто-хто, а Христина, судячи з її луку, точно не забуває про свою жіночу силу

Цікаво, куди в такому луці зібралася Христина?

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Остапчук живе на дві країни: Україну і Австрію. Днями вона завітала на батьківщину, де встигла наробити контенту в купальнику. А ще раніше Христина влаштувала фотосет, де показалася в руках загадкового незнайомця.