Остапчук виставила стегно у звабливій сукні та нагадала про силу жінки
5 червня, 14:30
Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина любить похизуватися своїми жіночними формами.
Цього разу 37-річна Христина зробила це в елегантній червоній сукні зі звабливим вирізом на нозі і нагадала про силу жінки.
"Сила жінки, та сила в жінці - просто нескінченні, не слід про це забувати, дівчатка!", - запевнила Остапчук.
Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Остапчук живе на дві країни: Україну і Австрію. Днями вона завітала на батьківщину, де встигла наробити контенту в купальнику. А ще раніше Христина влаштувала фотосет, де показалася в руках загадкового незнайомця.
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