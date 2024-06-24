Остапчук привітав дружину з 24-річчям, а вона похизувалася коштовними дарунками від нього. Фото

Третій дружині 39-річного Остапчука виповнилося всього 24

24-го червня дружині шоумена Володимира Остапчука, Катерині виповнилося 24 роки. Чоловік ніжно привітав кохану та виклав кілька нових спільних портретів із нею.

Іменинниця на фото позує з оголеними плечима у сукні кремового кольору. Її вбрання дуже схоже на образ нареченої.

Ошатна Катя

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"Happy birthday❤️ Дякую, що Ти поруч зі мною. Дякую, що Любиш і Віриш. Дякую, що тримаєш міцно-міцно. Люблю тебе, моя неймовірна "24-річна дружина Остапчука", - написав Вова, зробивши кумедну відсилку до заголовків і формулювань у ЗМІ.

Пара разом з кінця 2022 року

На руці у Каті браслет Hermes вартістю 640 євро

Пізніше Катерина не втрималася і похвалилася подарунками від коханого. Цього разу Володимир побалував її каблучкою від Bvlgari з колекції Serpenti та сумочкою від YSL.

Катя зробила розпаковку подарунків

Каблучка у вигляді змії (на великому пальці), яку подарував Остапчук дружині, коштує щонайменше 2500 євро.

Таку сумку від Sain Laurent можна знайти в мережі за 108 тисяч гривень

Нагадаємо, Володимир і Катерина повідомили про "новий статус" у березні цього року і показали обручки. А пізніше пара поділилася фото і назвалася "чоловіком та дружиною".

З другою дружиною Христиною Остапчук розлучився у жовтні 2022 і досі приховує причину.