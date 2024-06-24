Остапчук привітав дружину з 24-річчям, а вона похизувалася коштовними дарунками від нього. Фото
24-го червня дружині шоумена Володимира Остапчука, Катерині виповнилося 24 роки. Чоловік ніжно привітав кохану та виклав кілька нових спільних портретів із нею.
Іменинниця на фото позує з оголеними плечима у сукні кремового кольору. Її вбрання дуже схоже на образ нареченої.
"Happy birthday❤️ Дякую, що Ти поруч зі мною. Дякую, що Любиш і Віриш. Дякую, що тримаєш міцно-міцно. Люблю тебе, моя неймовірна "24-річна дружина Остапчука", - написав Вова, зробивши кумедну відсилку до заголовків і формулювань у ЗМІ.
Пізніше Катерина не втрималася і похвалилася подарунками від коханого. Цього разу Володимир побалував її каблучкою від Bvlgari з колекції Serpenti та сумочкою від YSL.
Нагадаємо, Володимир і Катерина повідомили про "новий статус" у березні цього року і показали обручки. А пізніше пара поділилася фото і назвалася "чоловіком та дружиною".
З другою дружиною Христиною Остапчук розлучився у жовтні 2022 і досі приховує причину.
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